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Правительство РФ одобрило соглашение об отправке белорусских военных в Сирию

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В Сирию может быть направлен военный контингент из Белоруссии. Это предполагает одобренный правительством РФ проект соглашения между Москвой и Минском об оказании гуманитарной помощи САР.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобороны и МИД России провести переговоры и подписать соответствующий документ с белорусской стороной.

Воинский контингент Белоруссии численностью до 200 человек будут привлекать к «выполнению мероприятий исключительно в гуманитарных целях, вне зоны боевых действий».

В период пребывания в Сирии белорусских военнослужащих разместят в местах дислокации российской авиационной группы. Согласно проекту договора, РФ бесплатно обеспечивает их проживанием, питанием, коммунально-бытовыми услугами, обмундированием, транспортными и техническими средствами и другим имуществом. В случае опасности Россия обязуется эвакуировать белорусских коллег из Сирии.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия в случае агрессии Киева в отношении Донбасса будет действовать «точно так, как российская».

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Комментарии (8)

X-кот
Вот прямо интересно - срочников, что ли? контрактной армии в РБ нет. Или опасается как бы свои перекормленные силовики из-за отсутствия жертв среди уже полностью забитого населения голодный глаз на самого с челядью не положили?
***_555
"РФ бесплатно обеспечивает"
Всё как всегда.
07A
Не надо выть, как терпилы! Вяжите носки Лехе, и это навсегда!
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