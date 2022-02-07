Правительство РФ одобрило соглашение об отправке белорусских военных в Сирию

В Сирию может быть направлен военный контингент из Белоруссии. Это предполагает одобренный правительством РФ проект соглашения между Москвой и Минском об оказании гуманитарной помощи САР.



Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобороны и МИД России провести переговоры и подписать соответствующий документ с белорусской стороной.



Воинский контингент Белоруссии численностью до 200 человек будут привлекать к «выполнению мероприятий исключительно в гуманитарных целях, вне зоны боевых действий».

