Правительство РФ одобрило соглашение об отправке белорусских военных в Сирию

В Сирию может быть направлен военный контингент из Белоруссии. Это предполагает одобренный правительством РФ проект соглашения между Москвой и Минском об оказании гуманитарной помощи САР.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобороны и МИД России провести переговоры и подписать соответствующий документ с белорусской стороной.
Воинский контингент Белоруссии численностью до 200 человек будут привлекать к «выполнению мероприятий исключительно в гуманитарных целях, вне зоны боевых действий».
В период пребывания в Сирии белорусских военнослужащих разместят в местах дислокации российской авиационной группы. Согласно проекту договора, РФ бесплатно обеспечивает их проживанием, питанием, коммунально-бытовыми услугами, обмундированием, транспортными и техническими средствами и другим имуществом. В случае опасности Россия обязуется эвакуировать белорусских коллег из Сирии.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия в случае агрессии Киева в отношении Донбасса будет действовать «точно так, как российская».