Лукашенко: Украина войдет в Союзное государство через 15 лет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что в ближайшие годы в Союзное государство с Россией войдут многие постсоветские страны, включая Украину. Об этом он заявил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.



«Вы знаете, Беларусь уже там. Думаю, что для Казахстана был хороший урок (январские протесты). Если вы говорите — срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок. Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости экономической тоже присоединятся», — сказал Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

