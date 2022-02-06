Лукашенко: Украина войдет в Союзное государство через 15 лет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что в ближайшие годы в Союзное государство с Россией войдут многие постсоветские страны, включая Украину. Об этом он заявил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.
«Вы знаете, Беларусь уже там. Думаю, что для Казахстана был хороший урок (январские протесты). Если вы говорите — срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок. Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости экономической тоже присоединятся», — сказал Лукашенко (цитата по БЕЛТА).
Также он сказал, что если Украина начнет войну против Донбасса или России, то Белоруссия будет на стороне Москвы. «Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество», — добавил Лукашенко.
Ранее белорусский президент предостерег Запад от нападения на Союзное государство. «Мы тогда ломанем так, что мало не покажется», — обещал он.