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Лукашенко: Украина войдет в Союзное государство через 15 лет

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что в ближайшие годы в Союзное государство с Россией войдут многие постсоветские страны, включая Украину. Об этом он заявил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

«Вы знаете, Беларусь уже там. Думаю, что для Казахстана был хороший урок (январские протесты). Если вы говорите — срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок. Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости экономической тоже присоединятся», — сказал Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

Также он сказал, что если Украина начнет войну против Донбасса или России, то Белоруссия будет на стороне Москвы. «Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество», — добавил Лукашенко.

Ранее белорусский президент предостерег Запад от нападения на Союзное государство. «Мы тогда ломанем так, что мало не покажется», — обещал он.

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Комментарии (39)

Вотэтода
Классика.
Через 15 лет или ишак сдохнет, или эмир, или батька.
RMN
К этому сроку кого-то точно уже не будет.
265859857
Дурень думкою радіє, нею він і багатіє
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