Лукашенко о нападках Запада на Союзное государство: Ломанем так, мало не покажется

Россия и Белоруссия не хотят войны, но готовы ответить на угрозы. Об этом 21 января заявил белорусский президент Александр Лукашенко.



«Я думаю, меня поймет и руководство России. То, что я скажу, будет, наверное, созвучно и их позиции. Мы не хотим войны», — приводит слова Лукашенко «Белта».



По его словам, Белоруссия вынуждена будет дать ответ, если против нее будут разворачивать армии, запугивать и ставить на грань выживания. Он считает, что жители Союзного государства «от Бреста до Владивостока» — это люди, которых невозможно победить.

