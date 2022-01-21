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Лукашенко о нападках Запада на Союзное государство: Ломанем так, мало не покажется

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Россия и Белоруссия не хотят войны, но готовы ответить на угрозы. Об этом 21 января заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Я думаю, меня поймет и руководство России. То, что я скажу, будет, наверное, созвучно и их позиции. Мы не хотим войны», — приводит слова Лукашенко «Белта».

По его словам, Белоруссия вынуждена будет дать ответ, если против нее будут разворачивать армии, запугивать и ставить на грань выживания. Он считает, что жители Союзного государства «от Бреста до Владивостока» — это люди, которых невозможно победить.

«Я говорю сейчас как председатель совета Союзного государства [России и Белоруссии]. Мы тогда ломанем так, что мало не покажется», — резюмировал Лукашенко.

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Комментарии (26)

Memory17
Ябатька с сыном и пересидент с этими женщинами с автоматами, вот и вся армия, больше никто за них вписываться не будет )
SKPTM
"Чык-Чырык" - псих.
У него даже справка есть. Мозаичная психопатия, кажется, диагноз.
SERGEY111
В конце видео у народа лица как перед расстрелом .
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