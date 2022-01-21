Лукашенко о нападках Запада на Союзное государство: Ломанем так, мало не покажется

Россия и Белоруссия не хотят войны, но готовы ответить на угрозы. Об этом 21 января заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Я думаю, меня поймет и руководство России. То, что я скажу, будет, наверное, созвучно и их позиции. Мы не хотим войны», — приводит слова Лукашенко «Белта».
По его словам, Белоруссия вынуждена будет дать ответ, если против нее будут разворачивать армии, запугивать и ставить на грань выживания. Он считает, что жители Союзного государства «от Бреста до Владивостока» — это люди, которых невозможно победить.
«Я говорю сейчас как председатель совета Союзного государства [России и Белоруссии]. Мы тогда ломанем так, что мало не покажется», — резюмировал Лукашенко.
Лукашенко: Мы не хотим воевать, но если начнут разворачивать против нас армии, запугивать - ломанем так, мало не покажется.🤔 pic.twitter.com/gL7mGwYCEc— Alexander (@avaza1972) January 21, 2022