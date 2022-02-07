Власти Петербурга отчитались о 3,1 млн вакцинированных, но не совпали с федералами и самими собой

Вакцинация в Петербурге продолжается, и на неё есть спрос, рассказала заместитель председателя комитета по здравоохранению города Ольга Гранатович.



«Больше 3,1 млн населения привито на сегодняшний день. Из них 1 100 детей», — рассказала 7 февраля Гранатович в эфире канала «Санкт-Петербург».



В то же время на сайте Смольного указано, что в Петербурге полностью привиты к 7 февраля 2,9 млн жителей. А на портале «Стопкоронавирус» указано, что полный цикл вакцинации прошли 3,3 млн горожан.



Подробнее о трех альтернативных статистиках читайте в материале «Фонтанки» — «Коли одного — отчитывайся за троих».

