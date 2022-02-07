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Власти Петербурга отчитались о 3,1 млн вакцинированных, но не совпали с федералами и самими собой

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Вакцинация в Петербурге продолжается, и на неё есть спрос, рассказала заместитель председателя комитета по здравоохранению города Ольга Гранатович.

«Больше 3,1 млн населения привито на сегодняшний день. Из них 1 100 детей», — рассказала 7 февраля Гранатович в эфире канала «Санкт-Петербург».

В то же время на сайте Смольного указано, что в Петербурге полностью привиты к 7 февраля 2,9 млн жителей. А на портале «Стопкоронавирус» указано, что полный цикл вакцинации прошли 3,3 млн горожан.

Подробнее о трех альтернативных статистиках читайте в материале «Фонтанки» — «Коли одного — отчитывайся за троих».

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Комментарии (6)

Pupin
Где обещанный коллективный иммунитет, который остановит пандемию? Что, все забыли про обещалки прошлогодние?
Шелудивый пёс
146 процентов вакцинированных!
zelf
Там уже с такими "данными" + официально и неофициально переболевшими получится 146 % . А дальше возникает очень много нехороших вопросов к власти, на которые никто не хочет отвечать.
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