В Петербурге суд снова просят решить судьбу QR-кодов. Доводы готовит концертная индустрия

Истцы требуют признать незаконными отдельные положения «коронавирусного» постановления № 121, а также скорректировать порядок согласования комитетом по культуре мероприятий численностью свыше 40 человек. Доступ посетителей на мероприятия, где собираются более сорока человек, ограничили QR-кодами с 1 ноября прошлого года.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 7 февраля Санкт-Петербургский горсуд зарегистрировал исковое заявление концертной организации «Мельница № 1», агентства по организации гастрольных туров «Артистика» и московского ООО «Система концерт», которое принадлежит гендиректору билетного агентства «Концерт.ру» Дмитрию Утяшеву.

Согласно действующим правилам, которые вступили в силу со 2 февраля, также необходимо согласовывать с властями любые выставки, концерты, соревнования и прочее, где планируется присутствие более 20 человек.

«К производству заявление пока не принято, материалы переданы судье», — уточнили в пресс-службе.

Избавиться от QR-кодов в судебном порядке петербуржцы уже пытались. В конце января горсуд отказал в их коллективном иске.