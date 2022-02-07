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В Петербурге суд снова просят решить судьбу QR-кодов. Доводы готовит концертная индустрия

Представители концертной индустрии через суд добиваются смягчения коронавирусных ограничений в Петербурге. Иск подан к Смольному и городскому комитету по культуре.

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Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 7 февраля Санкт-Петербургский горсуд зарегистрировал исковое заявление концертной организации «Мельница № 1», агентства по организации гастрольных туров «Артистика» и московского ООО «Система концерт», которое принадлежит гендиректору билетного агентства «Концерт.ру» Дмитрию Утяшеву.

Истцы требуют признать незаконными отдельные положения «коронавирусного» постановления № 121, а также скорректировать порядок согласования комитетом по культуре мероприятий численностью свыше 40 человек. Доступ посетителей на мероприятия, где собираются более сорока человек, ограничили QR-кодами с 1 ноября прошлого года.

Согласно действующим правилам, которые вступили в силу со 2 февраля, также необходимо согласовывать с властями любые выставки, концерты, соревнования и прочее, где планируется присутствие более 20 человек.

«К производству заявление пока не принято, материалы переданы судье», — уточнили в пресс-службе.

Избавиться от QR-кодов в судебном порядке петербуржцы уже пытались. В конце января горсуд отказал в их коллективном иске.

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Комментарии (11)

265056402
в мебель сити странное. Заходишь, никто не спрашивает код. Ходишь бродишь, смотришь цены, и понимаешь, что ты плебей, и вообще в принципе ничего не будешь покупать = не клиент, зритель. Ищешь нужный магазин за недорого, а он съехал. Хочешь уже по приколу посмотреть какие-то диваны, и вдруг секьюрити как в юности что-то бормочет в духе, что это тут частная территория со столами, сюда нельзя, зырить тоже. Ну и тут я подумал, что лучше бы там был заводской цех, какие-нибудь приборы бы собирали, ведь это в прошлом производственное здание.
Ну вот, дело уже не в логике, а в этичности. Особенно когда проходом "шоппинг" без покупок, не несущий дохода продавцу, коды во вред всему.
52525252
упрямость граничащая с глупостью. В чем проблема получить код? и каждый считает себя умным. Так если вы такие умные то почему живете в стране где все так плохо.Если считаете,что тут нарушают ваши права так они нарушаются тут всегда и везде и постоянно. Если так разбираться так надо всех курильщиков изолировать,так как курят везде где хотят. Если боретесь за людей и из права так боритесь с курильщиками.
261221391
Убирайте к чертям эти куриные коды ! Кроме вреда,они ничего не дают !
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