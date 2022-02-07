Канцлер ФРГ Шольц пообещал «единый и решительный ответ» в случае конфликта на Украине

Новый канцлер Германии заявил о возможности «предпринять все необходимые шаги» после возможного «вторжения» России на Украину.



«Мы вместе с нашими союзниками готовы предпринять все необходимые шаги. У нас с правительством США есть четкое соглашение по поводу транзита газа и энергетического суверенитета Европы», — цитирует 7 февраля заявление Олафа Шольца The Washington Post.



По его словам, союзники готовы поддержать Украину и настаивать на транзите газа через эту страну. Шольц заверил, что все варианты находятся на рассмотрении.

