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Канцлер ФРГ Шольц пообещал «единый и решительный ответ» в случае конфликта на Украине

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Новый канцлер Германии заявил о возможности «предпринять все необходимые шаги» после возможного «вторжения» России на Украину.

«Мы вместе с нашими союзниками готовы предпринять все необходимые шаги. У нас с правительством США есть четкое соглашение по поводу транзита газа и энергетического суверенитета Европы», — цитирует 7 февраля заявление Олафа Шольца The Washington Post.

По его словам, союзники готовы поддержать Украину и настаивать на транзите газа через эту страну. Шольц заверил, что все варианты находятся на рассмотрении.

Канцлер подчеркнул, что главным на данном этапе остается дипломатия.

«Наш ответ будет единым и решительным», — резюмировал Шольц.

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Комментарии (10)

Pilat
Что я не понял, расшифруйте.
германия требует, чтобы после захвата Россией незалежной транзит газа шёл непременно через захваченную территорию, а не через СП-2?
Это очень благородно конечно.
А немецкие компании, которые оплатили строительство СП-2 в с этим согласны?
AndrewBarsik
Так называемый "Запад" прекрасно знает, что "Наше Всё" никогда не рискнёт нападать на Украину. Они его просчитали. Блеф раскрыт. И теперь просто издеваются над ним, каждый день заявляя, что накажут его, если он развяжет войну. Тем самым лидеры стран Запада зарабатывают "политические очки", получая возможность в последующем говорить: "Мы его предупредили о неизбежности наказания, он испугался и передумал."
261847251
Т.е. типа:
Воевать - воюйте, но чтобы транзит газа через Украину не прекращался!

Так надо понимать "единый и решительный ответ"?
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