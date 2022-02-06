FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
76.05р87.12р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

«Работа, за которую неплохо платят». Чемпионка мира по кайтингу сбивает сосульки с крыш Петербурга

Чемпионка мира по кайтсерфингу подрабатывает промышленным альпинизмом. Её личный рекорд в этом сезоне — сосулька два с половиной метра в длину.

3
Печать
Фото: из личного архива Елены Калининой
ПоделитьсяПоделиться

Во время обхода Центрального района Петербурга в поисках самых опасных сосулек, корреспондент «Фонтанки» заметил на крыше промышленных альпинистов — юношу и девушку. Оказалось, что в объектив попала именитая спортсменка, чемпионка мира и Европы в классе «формула кайт» Елена Калинина. С 2015 по 2019 год она выступала на международных соревнованиях, а теперь тренирует детей и подростков в Петербурге.

Кайтинг — перспективный вид спорта, который официально вошел в программу Олимпийских игр 2024 года. Зачем успешной спортсменке и тренеру воевать с сосульками и можно ли сделать Петербург столицей российского кайтинга, Елена Калинина рассказала в интервью «Фонтанке».

— Елена, что чемпионка мира по кайтсерфингу делает на крышах Центрального района?

— Я работаю промышленным альпинистом. Мне очень нравится этим заниматься. Год назад я прошла специальные курсы. Я считаю, что в жизни все нужно попробовать. К тому же, это очень приятная работа, за которую неплохо платят.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

— Что же приятного в этой работе? Холодно, опасно, высоко.

— Я с детства мечтала гулять по крышам, мне казалось это очень романтичным. На фотографии, опубликованной «Фонтанкой», мы с моим молодым человеком. Мы работаем вместе, он очень мне помогает. Теперь я смотрю на город с совершенно другой стороны. Бывает немножко страшно, да. Но к этому привыкаешь. Это физический труд на свежем воздухе, полезный для здоровья. Промышленный альпинизм — это любые работы на высоте. Не только чистка снега, но и монтаж оборудования, установка стеклопакетов. Список работ очень широкий. Летом я мыла окна, а зимой чистила снег. С сосульками тоже приходится бороться. В этом году их стало намного больше, возможно из-за перемены погоды. Я работаю почти всегда в центре, и это очень заметно. Самая крупная сосулька, которую мне приходилось этой зимой сбрасывать с крыши была два с половиной метра в длину. Висела на высоте пятого этажа.

— Что самое сложное в борьбе с сосульками?

— Не повредить припаркованные автомобили. Дело в том, что владельцы их не убирают, даже если рядом висит объявление о запланированном сбросе снега и наледи с крыши. Иногда приходится вызывать эвакуаторы. Когда мы работаем на крыше, внизу обычно стоят дворники, которые следят, чтобы в опасной зоне никто не ходил, и техник из домового управления, который определяет фронт работ. Иногда из-за автомобилей сбить сосульку не получается, и она продолжает расти. Просто так, увидев наледь на крыше, вызвать промышленных альпинистов нельзя, нужно сначала обратиться в жилкомсервис.

— Сколько стоит работа промышленного альпиниста?

— В среднем по городу, если ты хороший специалист и уже много чего умеешь, можешь заработать от 5 тысяч рублей в день. А может, и все 20 тысяч. Зависит от сложности работы. Сейчас сезон, много снега, альпинистов не хватает и расценки поднимаются. Весной наступает спад. Летом снова много работы — в основном промышленные альпинисты моют стекла на высоте. Тем, кто занимался скалолазанием, проще освоить эту работу. Девушек в профессии меньше, чем мужчин. Конечно, на курсах многое объясняют, но для полноценной работы только этих знаний недостаточно.

Фото: из личного архива Елены Калининой
ПоделитьсяПоделиться

— Кайтсерфинг будет представлен на Олимпиаде 2024 года. Вы не планируете участвовать?

— У нас достаточно сильная сборная, ребята активно готовятся. В этом году она будет сформирована в конце сезона. В целом получается так, что у российских спортсменов очень высокие результаты, и этот спорт развивается довольно активно. Но я сама уже почти не соревнуюсь. Теперь я обучаю детей и мечтаю открыть собственную школу кайта. Самый эффективный способ развить спорт — это вкладывать усилия в детей.

— Почему вы перестали участвовать в соревнованиях?

— Это сложно объяснить. Дело не в возрасте, в кайте с этим не так строго, как в других видах спорта. Он не калечит здоровье, и им можно довольно долго профессионально заниматься. У молодых спортсменов, конечно, есть преимущество — они быстрее всему учатся. Я в какой-то момент поняла, что очень сложно, когда вся жизнь вертится только вокруг спорта. Это могут переносить только очень сильные и волевые люди. К тому моменту я уже достигла какого-то результата, доказала себе и другим все, что хотела. Поэтому сделала свой выбор в пользу тренерской карьеры и ни разу не жалела о нем. От детей идет особенная энергетика, с ними я сама становлюсь как будто лет на десять моложе.

— С чего начинать родителям, если они хотят отдать ребенка в этот спорт?

— Я работаю в Академии парусного спорта при Яхт-клубе Санкт-Петербурга. Обычно дети 6–7 лет приходят, чтобы учиться управлять одноместными парусными яхтами. В этой дисциплине они набираются базового парусного опыта. И потом могут с 11–12 лет продолжать обучение в одном из олимпийских классов. Многое, конечно, зависит от параметров ребенка, соотношения веса и роста. Рост довольно важен, хорошо, когда спортсмен высокий. Если юный спортсмен весит меньше 35 кг, будет сложно. Осваивать гоночный кайтинг начинают с 12–14 лет. Сегодня среди моих воспитанников есть очень перспективные ребята — у них идет второй год подготовки и они показывают хорошие результаты.

— А насколько это травмоопасно? Ведь во время гонки кайтер разгоняется до 100 километров в час.

— Это экстремальный вид спорта и, конечно, довольно опасный. Основная проблема в том, что ты к кайту привязан. И в критической ситуации важно вовремя сообразить от него отцепиться. Я травмы никогда не получала. Меня с детства учил и тренировал в основном мой папа, который сейчас производит в Петербурге собственные кайты. И он сумел с самого начала объяснить мне принципы работы с кайтом так, что я всегда каталась без травм. Все самые неприятные случаи происходят от того, что человек берет оборудование и пытается что-то делать сам. Важно понимать, что даже для катания на любительском уровне обучиться кайтингу самостоятельно, без инструктора невозможно.

Фото: из личного архива Елены Калининой
ПоделитьсяПоделиться

— Сколько нужно занятий для любителя?

— От пяти до десяти тренировок в среднем. Хотя все, конечно, зависит от человека. Инструктора надо выбирать очень внимательно. В этой сфере нет сертификации, полагаться можно только на отзывы участников сообщества, на «сарафанное радио».

— Насколько это дорогой вид спорта?

— Детский парусный спорт в Петербурге бесплатный. Ребенок может просто прийти и начать заниматься — все оборудование ему предоставят. Понадобится только гидрокостюм, шлем и теплая одежда. Это минимальные траты. Если продолжать заниматься на серьезном уровне и покупать свое снаряжение, это, конечно, дорого, как и любой профессиональный спорт.

— А насколько популярен кайтинг в Петербурге как хобби, а не спорт высоких достижений?

— У нас достаточно большое сообщество любителей кайтсерфинга. Оно очень сплоченное и постоянно растет. Любой человек с кайтом воспринимается как родственная душа, все друг другу помогают. Кайтеры в большинстве своем — очень счастливые и хорошие люди. Выходя на спот в ветреный день, ты из обычного человека превращаешься в человека с суперспособностями, который может рассекать по воде, прыгать по волнам. Научиться этому несложно, обучение не очень дорого обходится и оно того стоит. Кстати, начинать учиться лучше всего зимой, чтобы к сезону уже быть готовым выйти на воду. Летний кайтинг, безусловно, интереснее зимнего: ты испытываешь гораздо больше эмоций, чувствуешь брызги, течение воды.

Фото: из личного архива Елены Калининой
ПоделитьсяПоделиться

— Какие места в окрестностях Петербурга лучшие для кайтинга? Есть ли проблема с грязной водой на спотах?

— Я всю жизнь катаюсь в Петербурге и окрестностях, и у меня ни разу не было проблем со здоровьем из-за воды. Чтобы покататься на кайте в свое удовольствие, нужен хороший ветер. Он должен дуть в берег или хотя бы под углом к нему. Если ветер от берега, порывы окажутся слишком сильными. При западном ветре у нас хорошо кататься в Сестрорецке и Кронштадте, в Большой Ижоре и на Ладоге в Коккорево. Мест довольно много. Главное, чтобы на споте не было камней в воде и отдыхающих на берегу, с которыми можно столкнуться на скорости.

— Что нужно, чтобы наши профессиональные спортсмены-кайтеры начали показывать высокие результаты на международном уровне?

— Проблема в том, что в нашей стране для кайта не очень удачный климат. Зимний кайтинг, которым можно почти круглый год заниматься в некоторых регионах России, не является олимпийским видом спорта. А для летнего кайтинга нужен постоянный доступ к воде при нормальных температурах. По этой же причине россиянам сложно соревноваться в обычном серфинге со спортсменами, которые могут тренироваться на морских или океанских волнах круглогодично. У кайтсерферов должна быть возможность выезжать на длительные сборы на море. Но уже то, что детский гоночный кайтинг появился в Петербурге, — это большой шаг вперед. Этот спорт действительно очень популярен в нашем городе. Столько кайтеров, сколько в Петербурге, я в других российских городах не видела.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

Фото: из личного архива Елены Калининой
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: из личного архива Елены Калининой
Фото: из личного архива Елены Калининой
Фото: из личного архива Елены Калининой

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Local
А мне интервью понравилось.
тов
На правах рекламы.

Если пиаришь одного провайдера услуг, то по профессиональной этике надо упомянуть хотя бы парочку конкурентов.

Иначе голимая реклама.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний