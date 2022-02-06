«Работа, за которую неплохо платят». Чемпионка мира по кайтингу сбивает сосульки с крыш Петербурга

Фото: из личного архива Елены Калининой Поделиться Поделиться







Во время обхода Центрального района Петербурга в поисках самых опасных сосулек, корреспондент «Фонтанки» заметил на крыше промышленных альпинистов — юношу и девушку. Оказалось, что в объектив попала именитая спортсменка, чемпионка мира и Европы в классе «формула кайт» Елена Калинина. С 2015 по 2019 год она выступала на международных соревнованиях, а теперь тренирует детей и подростков в Петербурге. Кайтинг — перспективный вид спорта, который официально вошел в программу Олимпийских игр 2024 года. Зачем успешной спортсменке и тренеру воевать с сосульками и можно ли сделать Петербург столицей российского кайтинга, Елена Калинина рассказала в интервью «Фонтанке».

— Елена, что чемпионка мира по кайтсерфингу делает на крышах Центрального района?

— Я работаю промышленным альпинистом. Мне очень нравится этим заниматься. Год назад я прошла специальные курсы. Я считаю, что в жизни все нужно попробовать. К тому же, это очень приятная работа, за которую неплохо платят.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







— Что же приятного в этой работе? Холодно, опасно, высоко.

— Я с детства мечтала гулять по крышам, мне казалось это очень романтичным. На фотографии, опубликованной «Фонтанкой», мы с моим молодым человеком. Мы работаем вместе, он очень мне помогает. Теперь я смотрю на город с совершенно другой стороны. Бывает немножко страшно, да. Но к этому привыкаешь. Это физический труд на свежем воздухе, полезный для здоровья. Промышленный альпинизм — это любые работы на высоте. Не только чистка снега, но и монтаж оборудования, установка стеклопакетов. Список работ очень широкий. Летом я мыла окна, а зимой чистила снег. С сосульками тоже приходится бороться. В этом году их стало намного больше, возможно из-за перемены погоды. Я работаю почти всегда в центре, и это очень заметно. Самая крупная сосулька, которую мне приходилось этой зимой сбрасывать с крыши была два с половиной метра в длину. Висела на высоте пятого этажа.



— Что самое сложное в борьбе с сосульками?

— Не повредить припаркованные автомобили. Дело в том, что владельцы их не убирают, даже если рядом висит объявление о запланированном сбросе снега и наледи с крыши. Иногда приходится вызывать эвакуаторы. Когда мы работаем на крыше, внизу обычно стоят дворники, которые следят, чтобы в опасной зоне никто не ходил, и техник из домового управления, который определяет фронт работ. Иногда из-за автомобилей сбить сосульку не получается, и она продолжает расти. Просто так, увидев наледь на крыше, вызвать промышленных альпинистов нельзя, нужно сначала обратиться в жилкомсервис.

— Сколько стоит работа промышленного альпиниста?

— В среднем по городу, если ты хороший специалист и уже много чего умеешь, можешь заработать от 5 тысяч рублей в день. А может, и все 20 тысяч. Зависит от сложности работы. Сейчас сезон, много снега, альпинистов не хватает и расценки поднимаются. Весной наступает спад. Летом снова много работы — в основном промышленные альпинисты моют стекла на высоте. Тем, кто занимался скалолазанием, проще освоить эту работу. Девушек в профессии меньше, чем мужчин. Конечно, на курсах многое объясняют, но для полноценной работы только этих знаний недостаточно.



Фото: из личного архива Елены Калининой Поделиться Поделиться







— Кайтсерфинг будет представлен на Олимпиаде 2024 года. Вы не планируете участвовать?

— У нас достаточно сильная сборная, ребята активно готовятся. В этом году она будет сформирована в конце сезона. В целом получается так, что у российских спортсменов очень высокие результаты, и этот спорт развивается довольно активно. Но я сама уже почти не соревнуюсь. Теперь я обучаю детей и мечтаю открыть собственную школу кайта. Самый эффективный способ развить спорт — это вкладывать усилия в детей.

— Почему вы перестали участвовать в соревнованиях?

— Это сложно объяснить. Дело не в возрасте, в кайте с этим не так строго, как в других видах спорта. Он не калечит здоровье, и им можно довольно долго профессионально заниматься. У молодых спортсменов, конечно, есть преимущество — они быстрее всему учатся. Я в какой-то момент поняла, что очень сложно, когда вся жизнь вертится только вокруг спорта. Это могут переносить только очень сильные и волевые люди. К тому моменту я уже достигла какого-то результата, доказала себе и другим все, что хотела. Поэтому сделала свой выбор в пользу тренерской карьеры и ни разу не жалела о нем. От детей идет особенная энергетика, с ними я сама становлюсь как будто лет на десять моложе.



— С чего начинать родителям, если они хотят отдать ребенка в этот спорт?

— Я работаю в Академии парусного спорта при Яхт-клубе Санкт-Петербурга. Обычно дети 6–7 лет приходят, чтобы учиться управлять одноместными парусными яхтами. В этой дисциплине они набираются базового парусного опыта. И потом могут с 11–12 лет продолжать обучение в одном из олимпийских классов. Многое, конечно, зависит от параметров ребенка, соотношения веса и роста. Рост довольно важен, хорошо, когда спортсмен высокий. Если юный спортсмен весит меньше 35 кг, будет сложно. Осваивать гоночный кайтинг начинают с 12–14 лет. Сегодня среди моих воспитанников есть очень перспективные ребята — у них идет второй год подготовки и они показывают хорошие результаты.

— А насколько это травмоопасно? Ведь во время гонки кайтер разгоняется до 100 километров в час.

— Это экстремальный вид спорта и, конечно, довольно опасный. Основная проблема в том, что ты к кайту привязан. И в критической ситуации важно вовремя сообразить от него отцепиться. Я травмы никогда не получала. Меня с детства учил и тренировал в основном мой папа, который сейчас производит в Петербурге собственные кайты. И он сумел с самого начала объяснить мне принципы работы с кайтом так, что я всегда каталась без травм. Все самые неприятные случаи происходят от того, что человек берет оборудование и пытается что-то делать сам. Важно понимать, что даже для катания на любительском уровне обучиться кайтингу самостоятельно, без инструктора невозможно.



Фото: из личного архива Елены Калининой Поделиться Поделиться







— Сколько нужно занятий для любителя?

— От пяти до десяти тренировок в среднем. Хотя все, конечно, зависит от человека. Инструктора надо выбирать очень внимательно. В этой сфере нет сертификации, полагаться можно только на отзывы участников сообщества, на «сарафанное радио».

— Насколько это дорогой вид спорта?

— Детский парусный спорт в Петербурге бесплатный. Ребенок может просто прийти и начать заниматься — все оборудование ему предоставят. Понадобится только гидрокостюм, шлем и теплая одежда. Это минимальные траты. Если продолжать заниматься на серьезном уровне и покупать свое снаряжение, это, конечно, дорого, как и любой профессиональный спорт.

— А насколько популярен кайтинг в Петербурге как хобби, а не спорт высоких достижений?

— У нас достаточно большое сообщество любителей кайтсерфинга. Оно очень сплоченное и постоянно растет. Любой человек с кайтом воспринимается как родственная душа, все друг другу помогают. Кайтеры в большинстве своем — очень счастливые и хорошие люди. Выходя на спот в ветреный день, ты из обычного человека превращаешься в человека с суперспособностями, который может рассекать по воде, прыгать по волнам. Научиться этому несложно, обучение не очень дорого обходится и оно того стоит. Кстати, начинать учиться лучше всего зимой, чтобы к сезону уже быть готовым выйти на воду. Летний кайтинг, безусловно, интереснее зимнего: ты испытываешь гораздо больше эмоций, чувствуешь брызги, течение воды.



Фото: из личного архива Елены Калининой Поделиться Поделиться







— Какие места в окрестностях Петербурга лучшие для кайтинга? Есть ли проблема с грязной водой на спотах?

— Я всю жизнь катаюсь в Петербурге и окрестностях, и у меня ни разу не было проблем со здоровьем из-за воды. Чтобы покататься на кайте в свое удовольствие, нужен хороший ветер. Он должен дуть в берег или хотя бы под углом к нему. Если ветер от берега, порывы окажутся слишком сильными. При западном ветре у нас хорошо кататься в Сестрорецке и Кронштадте, в Большой Ижоре и на Ладоге в Коккорево. Мест довольно много. Главное, чтобы на споте не было камней в воде и отдыхающих на берегу, с которыми можно столкнуться на скорости.

— Что нужно, чтобы наши профессиональные спортсмены-кайтеры начали показывать высокие результаты на международном уровне?

— Проблема в том, что в нашей стране для кайта не очень удачный климат. Зимний кайтинг, которым можно почти круглый год заниматься в некоторых регионах России, не является олимпийским видом спорта. А для летнего кайтинга нужен постоянный доступ к воде при нормальных температурах. По этой же причине россиянам сложно соревноваться в обычном серфинге со спортсменами, которые могут тренироваться на морских или океанских волнах круглогодично. У кайтсерферов должна быть возможность выезжать на длительные сборы на море. Но уже то, что детский гоночный кайтинг появился в Петербурге, — это большой шаг вперед. Этот спорт действительно очень популярен в нашем городе. Столько кайтеров, сколько в Петербурге, я в других российских городах не видела.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

