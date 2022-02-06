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Митинги против антиковидных ограничений в Хельсинки пообещали устраивать каждый день

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Участники акции Convoy 2022 пообещали со следующей среды каждый день выходить на митинги в столице Финляндии. Об этом 6 февраля пишет Yle.

Накануне в Хельсинки прошли очередные митинги против антиковидных ограничений. Без столкновений с правоохранителями не обошлось.

«К десяти вечера полиции удалось вытеснить колонну машин из центра города. После этого толпа стала кидать в полицейских факелы и снежки, а также запускать в них файеры. В результате стычки никто не пострадал», — передает издание.

По данным Yle, на прошедшей в субботу акции 15 человек были задержаны полицией за хулиганство. Это куда меньше, чем было в пятницу, когда с проспекта Маннергейма увезли 55 человек и отбуксировали автомобили, которыми протестующие хотели перекрыть движение.

Протесты Convoy Finland 2022 идут уже несколько дней. Демонстранты требуют снятия всех коронавирусных ограничений, роспуска правительства премьера Санны Марин и снижения цен на топливо. Первоначально финны хотели скопировать канадский «Конвой свободы» и несанкционированно грузовиками перекрыть город. Полиция не дала этого сделать, тогда 700 человек вышли на проезжую часть около парламента. Чуть позже к ним присоединились и автомобилисты.

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Комментарии (5)

tochilshik
молодцы,чо.а уж казалось бы им жаловаться не на что.нам до их самосознания как до луны пешком.
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