Митинги против антиковидных ограничений в Хельсинки пообещали устраивать каждый день

Участники акции Convoy 2022 пообещали со следующей среды каждый день выходить на митинги в столице Финляндии. Об этом 6 февраля пишет Yle.
Накануне в Хельсинки прошли очередные митинги против антиковидных ограничений. Без столкновений с правоохранителями не обошлось.
«К десяти вечера полиции удалось вытеснить колонну машин из центра города. После этого толпа стала кидать в полицейских факелы и снежки, а также запускать в них файеры. В результате стычки никто не пострадал», — передает издание.
По данным Yle, на прошедшей в субботу акции 15 человек были задержаны полицией за хулиганство. Это куда меньше, чем было в пятницу, когда с проспекта Маннергейма увезли 55 человек и отбуксировали автомобили, которыми протестующие хотели перекрыть движение.
Протесты Convoy Finland 2022 идут уже несколько дней. Демонстранты требуют снятия всех коронавирусных ограничений, роспуска правительства премьера Санны Марин и снижения цен на топливо. Первоначально финны хотели скопировать канадский «Конвой свободы» и несанкционированно грузовиками перекрыть город. Полиция не дала этого сделать, тогда 700 человек вышли на проезжую часть около парламента. Чуть позже к ним присоединились и автомобилисты.