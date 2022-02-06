Митинги против антиковидных ограничений в Хельсинки пообещали устраивать каждый день

Участники акции Convoy 2022 пообещали со следующей среды каждый день выходить на митинги в столице Финляндии. Об этом 6 февраля пишет Yle.

Накануне в Хельсинки прошли очередные митинги против антиковидных ограничений. Без столкновений с правоохранителями не обошлось.



«К десяти вечера полиции удалось вытеснить колонну машин из центра города. После этого толпа стала кидать в полицейских факелы и снежки, а также запускать в них файеры. В результате стычки никто не пострадал», — передает издание.

