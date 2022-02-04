FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -8
76.05р87.12р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Противники коронавирусных ограничений перекрыли центр Хельсинки. Они требуют отставки правительства

Противники введенных из-за COVID-19 ограничений в Финляндии проводят акцию протеста в центре Хельсинки. Они частично перекрыли центр финской столицы. Об этом 4 февраля сообщает корреспондент «Фонтанки».

39
Печать

Демонстранты вышли на проезжую часть проспекта Маннергейма перед зданием парламента, что вызвало проблемы с движением в центре города. Полиция пока не разгоняет собравшихся, несмотря на то, что митинг был согласован на удаленной площади Кансалайстори.

Требования митингующих сводятся к снятию всех коронавирусных ограничений, роспуску правительства премьера Санны Марин и снижению цен на топливо. Они также ждут «конвоя свободы» из грузовиков, которые должны перекрыть движение в городе. Полиция при этом закрыла въезд на территорию около парламента и охраняет вход в само здание.

ПоделитьсяПоделиться

Накануне акция протеста вызвала недовольство властей, так как могла пройти без согласования. Организаторы до последнего не подавали заявку на проведение мероприятия и призывали протестующих подъехать на грузовиках как можно ближе к зданию парламента. Полиция пригрозила последствиями и напомнила демонстрантам, что грузовому транспорту нужно специальное разрешение для въезда в центр финской столицы. В итоге организаторы пошли на попятную и сделали официальное уведомление.

Около 1 500 человек сообщили в соцсетях, что готовы принять участие в сегодняшней акции, однако полиция насчитала лишь 700.

Противники коронавирусных ограничений устраивали массовый митинг на 4 000 человек в конце января. Накануне, 3 февраля, свою акцию провели работники сферы искусства и мероприятий.

Власти республики уже объявили о намерении снять в феврале все меры, введенные из-за COVID-19.

С начала пандемии в Финляндии выявили 508 тысяч случаев коронавируса. Полный курс вакцинации в стране прошли почти 74% жителей.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (39)

Мillemelle
а может наоборот?
266617737
В отставку ушла министр по делам здоровья и семьи. Друзья из финляндии подогнали статистику по обращения к врачам по годам с 2018 по 2022, например врожденые пороки развития малышей в категории до года 2018 год - 1900, 2019 год - 1500, 2020 год - 2200, 2021 год 3000, а январь 2022 - 980. Я ничего не хочу сказать, но конец прошлого года и начала нынешнего время, когда начали рождаться малыши от мам, вакцинированных в 1 триместре.
Ванька Созин
молодцы, ребята! Питер с вами! мы же города-побратимы по сыру, красной рыбке и икре )
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний