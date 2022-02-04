Противники коронавирусных ограничений перекрыли центр Хельсинки. Они требуют отставки правительства

Требования митингующих сводятся к снятию всех коронавирусных ограничений, роспуску правительства премьера Санны Марин и снижению цен на топливо. Они также ждут «конвоя свободы» из грузовиков, которые должны перекрыть движение в городе. Полиция при этом закрыла въезд на территорию около парламента и охраняет вход в само здание.

Демонстранты вышли на проезжую часть проспекта Маннергейма перед зданием парламента, что вызвало проблемы с движением в центре города. Полиция пока не разгоняет собравшихся, несмотря на то, что митинг был согласован на удаленной площади Кансалайстори.

Накануне акция протеста вызвала недовольство властей, так как могла пройти без согласования. Организаторы до последнего не подавали заявку на проведение мероприятия и призывали протестующих подъехать на грузовиках как можно ближе к зданию парламента. Полиция пригрозила последствиями и напомнила демонстрантам, что грузовому транспорту нужно специальное разрешение для въезда в центр финской столицы. В итоге организаторы пошли на попятную и сделали официальное уведомление.



Около 1 500 человек сообщили в соцсетях, что готовы принять участие в сегодняшней акции, однако полиция насчитала лишь 700.



Противники коронавирусных ограничений устраивали массовый митинг на 4 000 человек в конце января. Накануне, 3 февраля, свою акцию провели работники сферы искусства и мероприятий.



Власти республики уже объявили о намерении снять в феврале все меры, введенные из-за COVID-19.



С начала пандемии в Финляндии выявили 508 тысяч случаев коронавируса. Полный курс вакцинации в стране прошли почти 74% жителей.

