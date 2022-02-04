Противники коронавирусных ограничений перекрыли центр Хельсинки. Они требуют отставки правительства

Демонстранты вышли на проезжую часть проспекта Маннергейма перед зданием парламента, что вызвало проблемы с движением в центре города. Полиция пока не разгоняет собравшихся, несмотря на то, что митинг был согласован на удаленной площади Кансалайстори.
Требования митингующих сводятся к снятию всех коронавирусных ограничений, роспуску правительства премьера Санны Марин и снижению цен на топливо. Они также ждут «конвоя свободы» из грузовиков, которые должны перекрыть движение в городе. Полиция при этом закрыла въезд на территорию около парламента и охраняет вход в само здание.
Накануне акция протеста вызвала недовольство властей, так как могла пройти без согласования. Организаторы до последнего не подавали заявку на проведение мероприятия и призывали протестующих подъехать на грузовиках как можно ближе к зданию парламента. Полиция пригрозила последствиями и напомнила демонстрантам, что грузовому транспорту нужно специальное разрешение для въезда в центр финской столицы. В итоге организаторы пошли на попятную и сделали официальное уведомление.
Около 1 500 человек сообщили в соцсетях, что готовы принять участие в сегодняшней акции, однако полиция насчитала лишь 700.
Противники коронавирусных ограничений устраивали массовый митинг на 4 000 человек в конце января. Накануне, 3 февраля, свою акцию провели работники сферы искусства и мероприятий.
Власти республики уже объявили о намерении снять в феврале все меры, введенные из-за COVID-19.
С начала пандемии в Финляндии выявили 508 тысяч случаев коронавируса. Полный курс вакцинации в стране прошли почти 74% жителей.