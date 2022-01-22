Противники QR-кодов устроили массовый митинг в Хельсинки на фоне ограничений и «омикрона»

Фото: Евгений Богданов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В Хельсинки несколько тысяч человек собрались на демонстрацию противников QR-кодов и ограничений. Об этом 22 января сообщает корреспондент «Фонтанки».

Демонстранты собрались на Сенатской площади в самом центре финской столицы, после чего двинулись по центральным улицам до площади около железнодорожного вокзала.

Фото: Евгений Богданов/«Фонтанка.ру» Фото: Евгений Богданов/«Фонтанка.ру» Фото: Евгений Богданов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Заявленными требованиями демонстрации, которые указаны на распространяемом в социальных сетях плакате, были отказ от «коронапаспорта» (сертификата о вакцинации с QR-кодом), запрет на обсуждаемые в Финляндии сейчас прививки от COVID-19 для детей и неприятие обязательной вакцинации для работников социальной и медицинской сферы. У самих демонстрантов были разнообразные плакаты: «Убивает правительство, а не коронавирус», «Сохраним сферу соцздрава!, «Стыдно за себя? Используй маску», «Не против вакцинации, но против коронавакцинации», «Нет обязательной вакцинации, коронапаспортам, чипам», «Зачем жить во лжи?» и другие. Акция объединила представителей различных политических сил: либертарианцев, левых, оппозиционной популистской партии VKK и других.

Мероприятие проходит спокойно, несмотря на распространяемые в Сети сообщения о возможных провокациях. Полиция оценила число участников в 4000. Вчера, 21 января, в Финляндии также прошла акция протеста предпринимателей под названием #nytriittää (сейчас уже хватит). Работники из сфер ресторанного бизнеса и фитнес-индустрии в своем заявлении пожаловались на «необоснованные государственные ограничения». За все время пандемии в Финляндии выявили 426 826 случаев коронавируса. Суточная заболеваемость в Суоми заметно выросла с наступлением Нового года. Если перед Рождеством 24 декабря насчитали 3223 новых заболевших, то за прошедшие сутки этот показатель составил уже 10 747. Полный курс вакцинации в стране прошли 73,1%. В столичном регионе Финляндии накануне продлили введенные ограничения. На этом фоне в республике готовятся провести региональные выборы. В прошлом году голосование переносили из-за пандемии COVID-19.