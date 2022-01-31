Финляндия готовится отменить все коронавирусные ограничения

«Все ограничения будут сняты в феврале», — приводит 31 января заявление главы правительства Yle.



По словам Санны Марин, часть мер будет снята уже во вторник, 1 февраля. Например, власти разрешат посещать рестораны и мероприятия, где риск заражения остается низким. Часы работы и время продажи алкоголя будут продлены. Рестораны смогут работать до 21:00, а бары — до 18:00.

Кроме того, в столичном регионе, где фиксируется больше всего заболевших, откроют фитнес-залы и бассейны, двери которых до этого были закрыты.

