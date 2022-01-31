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Финляндия готовится отменить все коронавирусные ограничения

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о готовности постепенно снять все ограничения, введенные из-за COVID-19.

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«Все ограничения будут сняты в феврале», — приводит 31 января заявление главы правительства Yle.

По словам Санны Марин, часть мер будет снята уже во вторник, 1 февраля. Например, власти разрешат посещать рестораны и мероприятия, где риск заражения остается низким. Часы работы и время продажи алкоголя будут продлены. Рестораны смогут работать до 21:00, а бары — до 18:00.

Кроме того, в столичном регионе, где фиксируется больше всего заболевших, откроют фитнес-залы и бассейны, двери которых до этого были закрыты.

Недавно в Хельсинки прошел массовый митинг против коронавирусных ограничений.

При этом граница Финляндии все еще остается закрытой для российских туристов до 14 февраля.

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Комментарии (34)

dedmoroz_5e4d8827384c2
сейчас финнам сверху спустят новый список штаммов с регулярным планом ваакцинации на 5 лет вперёд, и всё это бла-бла-бла сразу завершится//
266617737
А там некому работать. Взамен уволившихся работников детсадов неуколотых спешно набирают библиотекарей, девчата говорят, что в каком-то роддоме так стало мало акушерок, что их заменили патронажными сестрами без медобразования. К тому же финны вроде организуют конвой, такой же как в Канаде (только маленький) ну и как их братья в Британ и Нидерландах.
Действительно пора снимать ограничения хах.
shushu
Это ж не про туристов из России
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