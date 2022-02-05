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Противники коронавирусных ограничений в Хельсинки блокировали движение до 4 утра. Полиция задержала полсотни демонстрантов

В Хельсинки задержали 55 противников коронавирусных ограничений и восстановили автомобильное движение.

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«Отбуксированы десятки автомобилей с проспекта Маннергейма, а 55 человек были задержаны. Двое задержанных подозреваются в насильственном сопротивлении представителям власти», — об этом 5 февраля сообщила полиция Хельсинки.

Движение в центре финской столицы удалось нормализовать только к 4 утра.

Первоначально финны хотели скопировать канадский «Конвой свободы» и несанкционированно грузовиками перекрыть город. Полиция не дала этого сделать, тогда 700 человек вышли на проезжую часть около парламента. Чуть позже к ним присоединились и автомобилисты.

Участники Convoy Finland 2022 собираются продолжить акции протеста.

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Комментарии (12)

266410437
Почему в российской прессе гробовое молчание про Канаду?
ssr
Где движение евроге, там же свободу в 4 утра душат)
тов
Вы еще про конвой свободы тракеров канады нпришите с фото и видео.

В оттаве уже несколько дней днем и ночью гудки грузовиков со всей страны. Армия отказалась разгонять, у полиции ресурсов нет.

В телеграме группа TruckersForFreedomGlobal ( уже 20 клонов с похожими названиями).
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