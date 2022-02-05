Противники коронавирусных ограничений в Хельсинки блокировали движение до 4 утра. Полиция задержала полсотни демонстрантов

«Отбуксированы десятки автомобилей с проспекта Маннергейма, а 55 человек были задержаны. Двое задержанных подозреваются в насильственном сопротивлении представителям власти», — об этом 5 февраля сообщила полиция Хельсинки.



Движение в центре финской столицы удалось нормализовать только к 4 утра.

Первоначально финны хотели скопировать канадский «Конвой свободы» и несанкционированно грузовиками перекрыть город. Полиция не дала этого сделать, тогда 700 человек вышли на проезжую часть около парламента. Чуть позже к ним присоединились и автомобилисты.