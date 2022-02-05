«Саду на Неве» предложили вернуть статус сквера. Законопроект зарегистрирован в парламенте Петербурга

«Теперь понятно, что никакого судебного квартала там не будет, и необходимо возвратить сад в ЗНОП. Тем более что обеспеченность Центрального района территориями зеленых насаждений по-прежнему ниже норматива, необходимо восстановить охранный статус этой территории. Документ зарегистрирован, № 482 », — написал парламентарий в своем телеграм-канале.

На рассмотрение парламента Петербурга поступил законопроект фракции партии «Яблоко» о возврате в перечень зеленых насаждений «Сада на Неве» на Смольной набережной после отказа от строительства там судебного квартала. Об этом 5 февраля сообщил «Фонтанке» один из соавторов, депутат Борис Вишневский.

Территорию «Сада на Неве» уже несколько раз включали и убирали из перечня зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Согласно Генплану, когда-нибудь там должен расположиться Орловский тоннель, которому предстоит под землей связать берега Невы, также там планировали построить новый комплекс Музея обороны и блокады Ленинграда, но от этой идеи тоже отказались.

В 2019 году, во время приезда президента России Владимира Путина в Петербург, было объявлено, что на Ватном острове, где уже начали возводить судебный квартал и Дворец танца Бориса Эйфмана, будет парк, и там оставят только театр, а всю инфраструктуру Верховного суда, который должен переехать в Петербург, перенесут в другое место. Для «рабочих» зданий — то есть самого Верховного суда и здания Судебного департамента присмотрели локацию «Сада на Неве», после чего депутаты оперативно лишили его «зеленого» статуса.

В январе 2022 года стало известно, что на Ватном острове продолжается строительство комплекса зданий Верховного суда, об этом подробно рассказывала «Фонтанка».