Следствие не смогло добиться ареста завотделением диагностического центра на Сикейроса, суд продлил срок задержания

Октябрьский районный суд продлил на 72 часа срок задержания Елены Медведевой, завотделением лучевой диагностики ГКДЦ № 1 на Сикейроса. Следствие обвиняет ее в том же, в чем и главврача центра — в небезопасном оказании услуг, от которых, по последним данным, могли скончаться семеро.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, следствие просило заключить Медведеву под стражу до 26 марта. СК полагает, что заведующая отделением диагностического центра на Сикейроса достоверно знала о том, что препарат «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%» не является лекарственным средством, и все равно организовала его использование персоналом. Вину Медведева признала лишь частично. Задержание продлено по ходатайству защиты.

