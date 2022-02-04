Следствие не смогло добиться ареста завотделением диагностического центра на Сикейроса, суд продлил срок задержания

Октябрьский районный суд продлил на 72 часа срок задержания Елены Медведевой, завотделением лучевой диагностики ГКДЦ № 1 на Сикейроса. Следствие обвиняет ее в том же, в чем и главврача центра — в небезопасном оказании услуг, от которых, по последним данным, могли скончаться семеро.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, следствие просило заключить Медведеву под стражу до 26 марта. СК полагает, что заведующая отделением диагностического центра на Сикейроса достоверно знала о том, что препарат «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%» не является лекарственным средством, и все равно организовала его использование персоналом. Вину Медведева признала лишь частично. Задержание продлено по ходатайству защиты.
Об увеличении количества жертв в деле диагностического центра ГСУ СК по Петербургу сообщило в пятницу.
По данным СК, возможной причиной смертельного отравления стало то, что в Городском консультативно-диагностическом центре № 1 закупили вместо медицинского промышленный химический препарат, не включенный в государственный реестр лекарственных средств.
«Фонтанка» подробно разбиралась, в чем разница между двумя препаратами.
Помимо действий медиков, юридическую оценку ждут и действия руководства компании — производителя препарата с барием. В компании изъяли различные предметы и документы, имеющие важность для следствия. Следователи проводят допросы всех участвовавших в закупке лиц. Расследование уголовного дела продолжается.