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Следствие не смогло добиться ареста завотделением диагностического центра на Сикейроса, суд продлил срок задержания

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Октябрьский районный суд продлил на 72 часа срок задержания Елены Медведевой, завотделением лучевой диагностики ГКДЦ № 1 на Сикейроса. Следствие обвиняет ее в том же, в чем и главврача центра — в небезопасном оказании услуг, от которых, по последним данным, могли скончаться семеро.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, следствие просило заключить Медведеву под стражу до 26 марта. СК полагает, что заведующая отделением диагностического центра на Сикейроса достоверно знала о том, что препарат «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%» не является лекарственным средством, и все равно организовала его использование персоналом. Вину Медведева признала лишь частично. Задержание продлено по ходатайству защиты.

Об увеличении количества жертв в деле диагностического центра ГСУ СК по Петербургу сообщило в пятницу.

По данным СК, возможной причиной смертельного отравления стало то, что в Городском консультативно-диагностическом центре № 1 закупили вместо медицинского промышленный химический препарат, не включенный в государственный реестр лекарственных средств.

«Фонтанка» подробно разбиралась, в чем разница между двумя препаратами.

Помимо действий медиков, юридическую оценку ждут и действия руководства компании — производителя препарата с барием. В компании изъяли различные предметы и документы, имеющие важность для следствия. Следователи проводят допросы всех участвовавших в закупке лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

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Комментарии (14)

firma
Поройтесь в реанимациях. Количество убитых во имя борьбы с насморком как минимум четырёхзначное.
Денеб
Так кто закупал контрафактный сульфат бария?
266182335
Опять гадание на кофейной гуще.
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