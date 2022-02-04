От этих цен уже голова ватная! Застройщики пожаловались на новое резкое подорожание стройматериалов

Фото: Марина Лысцева/ТАСС Поделиться Поделиться







Казалось бы взрывной рост цен на стройматериалы стих к концу 2021 года, но не тут-то было. И так уже сремительно выросшие цены на жилье опять стучат снизу. В прошлом году эксперты рынка активно обсуждали подорожание металла и дерева, но не уделяли такого внимания скрытой от глаз обывателя, но также необходимой в строительстве минеральной ваты. На днях Объединение строителей Петербурга пожаловалось в Федеральную антимонопольную службу на основных российских производителей этого материала. Они, как подсчитали девелоперы, поднимали цены на утеплитель с 2020 года. Рост по части позиций на начало 2022 года оказался заоблачным.



Имеющееся в распоряжении «Фонтанки» письмо было отправлено на прошлой неделе на имя главы ФАС Максима Шаскольского. Основанием для него стали обращения застройщиков о повышении крупнейшими производителями минеральной ваты в России цен на выпускаемую ими продукцию.

«В ходе проведения запросов коммерческих предложений в период с 2020 по 2022 гг застройщики столкнулись с тенденцией резкого увеличения цен на минеральную вату, а также с введением квотирования объема поставок данной продукции», — сказано в письме.

Минеральная вата широко используется в строительстве для теплоизоляции и шумоизоляции. Материал сохраняет тепло за счет своей структуры и не склонен к горению. Им отделывают фасады, кровлю, полы, без него в современном домостроении никак. Если производители и правда вводят квоты на его продажу, это прямо ограничивает темпы строительства нового жилья.

Отмечается, что к числу компаний, резко повысивших стоимость минеральной ваты, относятся все основные производители: «Технониколь» (ООО «Технониколь-Строительные системы»), Rockwool (ООО «Роквул»), Paroc (ООО «Парок»). Генеральный директор объединения Алексей Белоусов попросил ФАС проверить, есть ли в их действиях признаки нарушения антимонопольного законодательства.



Объединение взяло цены на минеральную вату трех основных производителей в зависимости от ее местного применения в январе 2022 года и сравнило их с ценами за аналогичный месяц 2020 и 2021 годов. Оказалось, что у «Роквула» цены на материал, используемый для облицовки вентилируемого фасада, выросли на 90% с 2021 года и на 110% — с 2020-го. У «Парок» больше всего подорожала вата для кровель: в сравнении с 2021 годом — на 180%, с 2020-м — на 230%. У «Технониколя» данные в 2020 году не запрашивались, но за последний год кровельная вата выросла в цене на 145%, вата для стяжки — на 125%, вата для фасадов — на 80–90%.

«Фонтанка» попросила производителей прокомментировать обращение строителей в ФАС и объяснить, с чем связано удорожание производства. В пресс-службе «Технониколь» сообщили, что не готовы прокомментировать вопросы. В остальных двух компаниях на запросы не ответили.

Как ранее говорил гендиректор ППК «Технониколь» Владимир Марков в интервью «Интерфаксу», у производителей не хватило производственных мощностей, чтобы покрыть спрос на стройматериалы, который резко вырос на фоне строительного бума, наблюдавшегося с конца 2020 года.



«Ни мы, ни конкуренты не вкладывались в организацию производства каменной ваты в России, а чтобы ввести в эксплуатацию такой завод необходимо 2,5 года. Соответственно, все это время мы будем ограничены в мощностях, а ситуация с дефицитом и повышенным спросом будет сохраняться», — говорил он агентству.

Также на цены повлияло удорожание сырья для производства стройматериалов. По оценке Маркова, основной скачок уже произошел, но рост продолжится на протяжении ближайших пяти-восьми лет. Однако значительного роста цен в 2022 году, он не ожидает.

Но то, что минеральная вата значительно подорожала, подтверждают и ведущие DIY-ретейлеры. Закупочные цены по отдельным позициям за год выросли в 1,5 раза и выше.

«По нашим данным, в среднем рост закупочных цен на минеральную вату за 2021 год составил 35–40%, отдельные позиции выросли на 50%. Основными причинами являются подорожание компонентов, входящих в сырье для минеральной ваты, увеличение транспортных расходов и дефицит товаров этой категории на рынке», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе сети гипермаркетов «Максидом».



«Мы действительно наблюдаем рост цен на минеральную вату более чем на 50%, — подтверждает коммерческий директор СТД «Петрович» Константин Мельников. — Есть объективные причины, которые этому способствовали. Во-первых, мировой сырьевой кризис привел к резкому скачку стоимости сырья и энергии. Например, угольный кокс, который используется при производстве каменной ваты, вырос в 2021 (по сравнению с 2020-м) практически в два раза. Во-вторых, на ценах сказался рост тарифов на перевозку, рабочую силу, древесину, которая используется при изготовлении поддонов».

Стройматериалы стремительно дорожали с осени 2020 года. Цены росли на ДСП, ОСП, доски, металлоконструкции. Кратный рост заметен даже из средних данных Росстата: с января 2020 по июль 2021-го металлочерепица подорожала в 1,9 раза до небывалых 700 рублей за «квадрат», ДСП и ОСП — в 2,1 раза, до 518 рублей, доски — тоже в 1,9 раза, с 9660 почти до 18000 рублей за кубометр. Что уж говорить о рыночных ценах. По осени застройщики подсчитали — цены основных стройматериалов с начала 2021 года выросли в 1,5–3 раза. Это неизбежно отразилось на себестоимости строительства жилья. По оценкам экспертов, в к сентябрю она выросла на 15–30%.



Темпы роста цен начал замедляться только с августа-сентября. Тогда Росстат зафиксировал первое за долгие месяцы снижение индексов потребительских цен у товаров-лидеров подорожания. Однако по некоторым стройматериалам — кирпичу, рубероиду, цементу — рост сохраняется, но более плавный. Он продолжает задавать направление стоимости строительства и цене квадратного метра. По данным центра оценки и аналитики «Бюллетень недвижимости», на первичном рынке Петербурга в январе она составила 186 тысяч рублей за кв.м, что в 1,2 раза больше, чем год назад. С сентября 2020 года средняя цена выросла в 1,4 раза, с 129 тысяч рублей за кв. м.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

