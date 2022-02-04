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От этих цен уже голова ватная! Застройщики пожаловались на новое резкое подорожание стройматериалов

Едва показалось, что цены на стройматериалы перестали ошеломительно расти, как на фоне общего затишья стало заметным подорожание утеплителя, местами до 230%. «Хватит это терпеть», — решили строители и пошли к антимонопольщикам.

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Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Казалось бы взрывной рост цен на стройматериалы стих к концу 2021 года, но не тут-то было. И так уже сремительно выросшие цены на жилье опять стучат снизу.

В прошлом году эксперты рынка активно обсуждали подорожание металла и дерева, но не уделяли такого внимания скрытой от глаз обывателя, но также необходимой в строительстве минеральной ваты. На днях Объединение строителей Петербурга пожаловалось в Федеральную антимонопольную службу на основных российских производителей этого материала. Они, как подсчитали девелоперы, поднимали цены на утеплитель с 2020 года. Рост по части позиций на начало 2022 года оказался заоблачным.

Имеющееся в распоряжении «Фонтанки» письмо было отправлено на прошлой неделе на имя главы ФАС Максима Шаскольского. Основанием для него стали обращения застройщиков о повышении крупнейшими производителями минеральной ваты в России цен на выпускаемую ими продукцию.

«В ходе проведения запросов коммерческих предложений в период с 2020 по 2022 гг застройщики столкнулись с тенденцией резкого увеличения цен на минеральную вату, а также с введением квотирования объема поставок данной продукции», — сказано в письме.

Минеральная вата широко используется в строительстве для теплоизоляции и шумоизоляции. Материал сохраняет тепло за счет своей структуры и не склонен к горению. Им отделывают фасады, кровлю, полы, без него в современном домостроении никак. Если производители и правда вводят квоты на его продажу, это прямо ограничивает темпы строительства нового жилья.

Отмечается, что к числу компаний, резко повысивших стоимость минеральной ваты, относятся все основные производители: «Технониколь» (ООО «Технониколь-Строительные системы»), Rockwool (ООО «Роквул»), Paroc (ООО «Парок»). Генеральный директор объединения Алексей Белоусов попросил ФАС проверить, есть ли в их действиях признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Объединение взяло цены на минеральную вату трех основных производителей в зависимости от ее местного применения в январе 2022 года и сравнило их с ценами за аналогичный месяц 2020 и 2021 годов. Оказалось, что у «Роквула» цены на материал, используемый для облицовки вентилируемого фасада, выросли на 90% с 2021 года и на 110% — с 2020-го. У «Парок» больше всего подорожала вата для кровель: в сравнении с 2021 годом — на 180%, с 2020-м — на 230%. У «Технониколя» данные в 2020 году не запрашивались, но за последний год кровельная вата выросла в цене на 145%, вата для стяжки — на 125%, вата для фасадов — на 80–90%.

«Фонтанка» попросила производителей прокомментировать обращение строителей в ФАС и объяснить, с чем связано удорожание производства. В пресс-службе «Технониколь» сообщили, что не готовы прокомментировать вопросы. В остальных двух компаниях на запросы не ответили.

Как ранее говорил гендиректор ППК «Технониколь» Владимир Марков в интервью «Интерфаксу», у производителей не хватило производственных мощностей, чтобы покрыть спрос на стройматериалы, который резко вырос на фоне строительного бума, наблюдавшегося с конца 2020 года.

«Ни мы, ни конкуренты не вкладывались в организацию производства каменной ваты в России, а чтобы ввести в эксплуатацию такой завод необходимо 2,5 года. Соответственно, все это время мы будем ограничены в мощностях, а ситуация с дефицитом и повышенным спросом будет сохраняться», — говорил он агентству.

Также на цены повлияло удорожание сырья для производства стройматериалов. По оценке Маркова, основной скачок уже произошел, но рост продолжится на протяжении ближайших пяти-восьми лет. Однако значительного роста цен в 2022 году, он не ожидает.

Но то, что минеральная вата значительно подорожала, подтверждают и ведущие DIY-ретейлеры. Закупочные цены по отдельным позициям за год выросли в 1,5 раза и выше.

«По нашим данным, в среднем рост закупочных цен на минеральную вату за 2021 год составил 35–40%, отдельные позиции выросли на 50%. Основными причинами являются подорожание компонентов, входящих в сырье для минеральной ваты, увеличение транспортных расходов и дефицит товаров этой категории на рынке», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе сети гипермаркетов «Максидом».

«Мы действительно наблюдаем рост цен на минеральную вату более чем на 50%, — подтверждает коммерческий директор СТД «Петрович» Константин Мельников. — Есть объективные причины, которые этому способствовали. Во-первых, мировой сырьевой кризис привел к резкому скачку стоимости сырья и энергии. Например, угольный кокс, который используется при производстве каменной ваты, вырос в 2021 (по сравнению с 2020-м) практически в два раза. Во-вторых, на ценах сказался рост тарифов на перевозку, рабочую силу, древесину, которая используется при изготовлении поддонов».

Стройматериалы стремительно дорожали с осени 2020 года. Цены росли на ДСП, ОСП, доски, металлоконструкции. Кратный рост заметен даже из средних данных Росстата: с января 2020 по июль 2021-го металлочерепица подорожала в 1,9 раза до небывалых 700 рублей за «квадрат», ДСП и ОСП — в 2,1 раза, до 518 рублей, доски — тоже в 1,9 раза, с 9660 почти до 18000 рублей за кубометр. Что уж говорить о рыночных ценах. По осени застройщики подсчитали — цены основных стройматериалов с начала 2021 года выросли в 1,5–3 раза. Это неизбежно отразилось на себестоимости строительства жилья. По оценкам экспертов, в к сентябрю она выросла на 15–30%.

Темпы роста цен начал замедляться только с августа-сентября. Тогда Росстат зафиксировал первое за долгие месяцы снижение индексов потребительских цен у товаров-лидеров подорожания. Однако по некоторым стройматериалам — кирпичу, рубероиду, цементу — рост сохраняется, но более плавный. Он продолжает задавать направление стоимости строительства и цене квадратного метра.

По данным центра оценки и аналитики «Бюллетень недвижимости», на первичном рынке Петербурга в январе она составила 186 тысяч рублей за кв.м, что в 1,2 раза больше, чем год назад. С сентября 2020 года средняя цена выросла в 1,4 раза, с 129 тысяч рублей за кв. м.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

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Комментарии (5)

altnec
У ублюдков одна на лбу языцех - мы понимаем вашу озабоченность.
266393784
ну ладно новострой, но куда вторичка то попёрла? Убитая двушка в панельке Купчино на последнем этаже по цене евродвушки в новостройке комфорт-класса...
DimDimych
Просто производители минеральной ваты тоже хотят покупать квартиры, вот и поднимают цены, иначе за ценами на квартиры не угонишься.
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