Попова заявила, что среди заразившихся «омикроном» ранее болели коронавирусом лишь 5%

В общей массе пациентов с подтвержденным «омикроном» в России ранее болели коронавирусной инфекцией лишь 5%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



«Среди всех заболевших «омикроном», подтвержденных… всего 5% болевших ранее, а 95% — это люди, которые в анамнезе заболевания коронавирусом не имеют совсем», — сообщила Попова 4 февраля в интервью на телеканале «Россия 24».



Глава Роспотребнадзора также добавила, что среди заразившихся «омикроном» очень мало привитых.



Напомним, ранее Попова отметила, что распространение «омикрона» в России замедлилось. Кроме этого, главный санитарный врач РФ заявила, что «омикрон» не опасен для легких.

