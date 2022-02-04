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Попова заявила, что среди заразившихся «омикроном» ранее болели коронавирусом лишь 5%

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В общей массе пациентов с подтвержденным «омикроном» в России ранее болели коронавирусной инфекцией лишь 5%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Среди всех заболевших «омикроном», подтвержденных… всего 5% болевших ранее, а 95% — это люди, которые в анамнезе заболевания коронавирусом не имеют совсем», — сообщила Попова 4 февраля в интервью на телеканале «Россия 24».

Глава Роспотребнадзора также добавила, что среди заразившихся «омикроном» очень мало привитых.

Напомним, ранее Попова отметила, что распространение «омикрона» в России замедлилось. Кроме этого, главный санитарный врач РФ заявила, что «омикрон» не опасен для легких.

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Комментарии (29)

prohor1969
Брешет, как сивая кобыла. То есть это моя семья и мои родственники такие уникальные, мы с женой уже третий раз болеем за полгода, притом, что привитые три раза. Правда, следует отметить, что все разы корона протекает как обычный ОРВИ, нельзя сказать, что так уже совсем тяжело
266196321
Она за базар не отвечает, как и её хозяин. Они могут любой бред нести. Причём каждый день разный
Cveta
Какая неправда
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