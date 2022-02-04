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В Петербурге запустили «Олимпийский трамвай». До Пекина не довезет, но по центру прокатит

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«Олимпийский трамвай» начал курсировать в Петербурге в день открытия зимних Игр в Пекине. Об этом 4 февраля сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс». «Спортивный вагон» традиционно стартовал на Садовой улице, 50-Б, где 111 лет назад был образован первый в истории России Олимпийский комитет.

«Олимпийский трамвай в яркой красно-оранжевой ливрее и с символикой Игр будет встречаться пассажирам на маршрутах № 3 и 6 все дни Олимпиады. Узнать его будет несложно благодаря талисманам Олимпиады и Паралимпиады, которые «поселились» на бортах трамвая. Это панда в ледяном скафандре по имени Бин Дуньдунь и китайский малютка-фонарик Сюэ Жунжун», — рассказали в «Горэлектротрансе».

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Маршрут трамвая № 6 проходит от улицы Кораблестроителей до Финляндского вокзала. А трамвай № 3 так же идет до Финляндского вокзала, но от площади Репина.

Зимние Олимпийские игры в Пекине уже стартовали, церемония открытия состоится днем 4 февраля. От Петербурга на соревнования отправились 28 спортсменов. От кого России ждать медалей на Играх в Пекине и где за ними следить, читайте здесь.

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Комментарии (1)

Ill1IlII
Ура! Они обклеили трамвай! 😅
А можно ещё попросить коврики резиновые поменять в трамваях 80х-90х годов выпуска 🤐
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