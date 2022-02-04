В Петербурге запустили «Олимпийский трамвай». До Пекина не довезет, но по центру прокатит

«Олимпийский трамвай» начал курсировать в Петербурге в день открытия зимних Игр в Пекине. Об этом 4 февраля сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс». «Спортивный вагон» традиционно стартовал на Садовой улице, 50-Б, где 111 лет назад был образован первый в истории России Олимпийский комитет.

«Олимпийский трамвай в яркой красно-оранжевой ливрее и с символикой Игр будет встречаться пассажирам на маршрутах № 3 и 6 все дни Олимпиады. Узнать его будет несложно благодаря талисманам Олимпиады и Паралимпиады, которые «поселились» на бортах трамвая. Это панда в ледяном скафандре по имени Бин Дуньдунь и китайский малютка-фонарик Сюэ Жунжун», — рассказали в «Горэлектротрансе».

