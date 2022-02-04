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Генсеку НАТО нашли новую работу. Он возглавит Центробанк Норвегии

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначен главой Центрального банка Норвегии. Об этом 4 февраля сообщается на сайте правительства страны.

Он сможет вступить в должность только после ухода с поста главы НАТО — полномочия Столтенберга истекают 30 сентября 2022 года.

Нынешний руководитель ЦБ Норвегии Эйстейн Олсен уйдет в отставку 1 марта, временным главой регулятора станет его заместитель Ида Вольден Бахе.

Йенс Столтенберг — 13-й генеральный секретарь НАТО, руководит альянсом с 2014 года. Он дважды занимал пост премьер-министра Норвегии (2000–2001 годы и 2005–2013 годы).

В конце января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что глава НАТО Столтенберг «потерял связь с реальностью», а его слова «сложно воспринимать всерьез».

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Комментарии (8)

267086865
Не понимаю стеба, это благодаря нашим "независимым" СМИ Столтенберг предстает в таком виде...слушал его интервью, читал, очень умный грамотный мужик. В Норвегии не так глупы, чтобы абы кого ставить на такой пост. "Не читайте за завтраком советских газет..." (с).
260843741
Я только не понимаю, как человека, столь далекого от военного дела, назначили на такой пост. Это же полное "здравствуй дерево" было.
vic_5e4cd1938d1a8
Как же без него теперь спасать мир? Второго такого человека-паука поискать надо
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