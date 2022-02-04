Генсеку НАТО нашли новую работу. Он возглавит Центробанк Норвегии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначен главой Центрального банка Норвегии. Об этом 4 февраля сообщается на сайте правительства страны.



Он сможет вступить в должность только после ухода с поста главы НАТО — полномочия Столтенберга истекают 30 сентября 2022 года.



Нынешний руководитель ЦБ Норвегии Эйстейн Олсен уйдет в отставку 1 марта, временным главой регулятора станет его заместитель Ида Вольден Бахе.



Йенс Столтенберг — 13-й генеральный секретарь НАТО, руководит альянсом с 2014 года. Он дважды занимал пост премьер-министра Норвегии (2000–2001 годы и 2005–2013 годы).

