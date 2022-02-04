В СК рассказали подробности ЧП в Баренцевом море, в результате которого погиб член экипажа рыбопромыслового судна

В рамках расследования уголовного дела следователи установили хронологию событий. Так, по данным СК, ранее мужчина 1985 года рождения арендовал катер для любительского лова морского ежа. 2 февраля арендатор судна, изучив сводки погоды, принял решение о выходе в море. Для этого он привлек еще четверых мужчин, имеющих право на управление маломерным судном и спуска на глубину. Судно вышло в Баренцево море от причала Мурманска и проследовало мимо населенного пункта Териберка, в сторону Дальних Зеленцов.

На следующий день, несмотря на удовлетворительное состояние погоды, поднялись ветер и волны, судно потеряло ход. Спустившись в машинное отделение, один из членов экипажа обнаружил поломку вала винта, который был поврежден в результате наматывания на него троса. В этот момент судно, находившееся на расстоянии кабельтова от берега, стало нести к скалам, после чего они подали сигнал бедствия.



Члены экипажа предпринимали различные меры для предотвращения крушения: пытались набрать скорость, но двигатель не заводился, заякориться, но накатом волны оборвало трос, спустить резиновую лодку и дотянуть судно до берега, но ее разорвало о корму.



После нескольких ударов о прибрежные скалы, четверым членам экипажа удалось выбраться на берег, однако пятый — мужчина 1962 года рождения — оказался в воде в условиях, несовместимых с жизнью, в результате чего погиб.



Следователи Мурманского следственного отдела на транспорте допросили выживших членов экипажа, назначили необходимые экспертизы, произвели осмотр судна. В настоящее время продолжается сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, уточнили в СК.

