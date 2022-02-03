ТАСС: Член экипажа получившего пробоину в Баренцевом море судна найден погибшим

Пропавший член экипажа рыбопромыслового судна, получившего пробоину и севшего на мель у острова Зеленецкий в Баренцевом море, найден погибшим. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах 3 февраля сообщает ТАСС.



«Пятый член экипажа погиб. Он поднят лебедкой на борт вертолета. Вертолет возвращается к месту базирования», — уточнил собеседник агентства.



Между тем официально информация о гибели члена экипажа судна МРБ-1633 пока не подтверждается. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, поиски пропавшего продолжаются. К месту происшествия вылетел вертолет спасателей.

