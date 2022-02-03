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В Баренцевом море терпит бедствие судно. Четверых спасли, одного ищут

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В Баренцевом море 3 февраля маломерное судно получило пробоину и терпит бедствие в 20 километрах от поселка Дальние Зеленцы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Количество экипажа на аварийном судне: четыре человека на борту и один в воде. По предварительной информации, три человека спасено, продолжаются поиски четвертого», — рассказал собеседник агентства.

По его данным, в 12:10 по Москве в спасательные службы поступила информация от танкера «Тимофей Гуженко», который заметил маломерное судно МРБ-1633 с пробоиной в борту. В ГУ МЧС по Мурманской области сообщили, что на помощь экипажу отправили спасательный вертолет Ми-8.

Как уточнили в ведомстве, четверо спасенных находятся на скалах острова Зеленецкий.

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