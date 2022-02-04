США ввели санкции против белорусов, которые мешают деятельности диссидентов

Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако после того, как двух спортсменок из Белоруссии отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия нужного числа допинг-проб, тренеры решили задействовать в забеге Тимановскую. Девушка раскритиковала спортивных чиновников, заявив, что никогда не выступала на таких дистанциях: у нее должен был состояться старт на 200 метров.

После этого Олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что бегунья прекращает участие в Играх «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Сама девушка заявила СМИ, что боится возвращаться домой и намерена просить убежища в Европе. По словам спортсменки, на нее оказывали давление и ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. 4 августа Тимановская прилетела из Токио в Вену, а оттуда отправилась в Варшаву.