США ввели санкции против белорусов, которые мешают деятельности диссидентов

Ряд граждан Белоруссии внесен в санкционные списки США из-за подрыва диссидентской деятельности. Фамилии не называются, так как вопрос касается виз.
О санкциях пишет ТАСС 4 февраля. В качестве примера, который послужил поводом для санкций, приводится попытка насильно вернуть в страну белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую. «Меры направлены против ряда граждан Белоруссии за их причастность к серьезной деятельности, направленной против диссидентов, которая осуществлялась вне национальной юрисдикции», — сказано в заявлении от имени госсекретаря Энтони Блинкена.
По американским законам, данные о визах являются конфиденциальной информацией, поэтому фамилии из санкционного списка названы не будут.