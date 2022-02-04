FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -8
76.65р86.56р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

США ввели санкции против белорусов, которые мешают деятельности диссидентов

3
Печать

Ряд граждан Белоруссии внесен в санкционные списки США из-за подрыва диссидентской деятельности. Фамилии не называются, так как вопрос касается виз.

О санкциях пишет ТАСС 4 февраля. В качестве примера, который послужил поводом для санкций, приводится попытка насильно вернуть в страну белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую. «Меры направлены против ряда граждан Белоруссии за их причастность к серьезной деятельности, направленной против диссидентов, которая осуществлялась вне национальной юрисдикции», — сказано в заявлении от имени госсекретаря Энтони Блинкена.

По американским законам, данные о визах являются конфиденциальной информацией, поэтому фамилии из санкционного списка названы не будут.

Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако после того, как двух спортсменок из Белоруссии отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия нужного числа допинг-проб, тренеры решили задействовать в забеге Тимановскую. Девушка раскритиковала спортивных чиновников, заявив, что никогда не выступала на таких дистанциях: у нее должен был состояться старт на 200 метров.
После этого Олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что бегунья прекращает участие в Играх «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Сама девушка заявила СМИ, что боится возвращаться домой и намерена просить убежища в Европе. По словам спортсменки, на нее оказывали давление и ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. 4 августа Тимановская прилетела из Токио в Вену, а оттуда отправилась в Варшаву.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

f0ntan
Можно вводить ответные санкции на цру-шников, которые ловят Ассанжа и Сноудена
Piter Russo
Формулировка шикарна.. Интересно, а теперь любой казнокрад из Белоруссии объявивший себя диссидентом может пожаловаться в США что правоохранительные гос. органы Белоруссии мешают деятельности?
А на казнокрадов из РФ, объявивших себя диссидентами это распространяться будет?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний