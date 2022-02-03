Глава МИДа Лавров назвал 2022 год своим

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нынешний год Тигра по лунному календарю — это его год. Такое заявление главы МИД РФ прозвучало на его встрече с китайским коллегой Ван И в Пекине 3 февраля накануне открытия зимних Олимпийских игр — 2022.



«Мы приехали к нашим друзьям по этому случаю. Мне это особенно приятно потому, что год Тигра это мой год и я рад возможности увидится еще раз с вами лично», — цитирует Лаврова РИА Новости.



Глава МИД РФ поблагодарил Ван И за приглашение «посетить Пекин именно в этот особенный момент» и отметил, что в китайской столице «везде ощущается праздничная атмосфера по случаю наступления года Тигра по лунному календарю».

