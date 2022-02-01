«Ваши ожидания». В ОКР рассказали, на какое число медалей рассчитывают перед Играми в Пекине

Российские спортсмены на Олимпиаде в Пекине могут улучшить свой результат по сравнению с предыдущими зимними Играми. Об этом президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил 1 февраля в интервью официальному сайту ОКР.
«У нас есть собственная статистика результатов российских спортсменов в межолимпийском цикле. Выступали наши очень успешно: было завоевано рекордное количество чемпионских титулов. Поэтому определенный оптимизм присутствует. Другое дело, что не все соревнования удалось провести, не на всех смогли выступить сильнейшие. Это вносит в прогнозы определенную погрешность. Что касается нашего видения, российская команда способна достичь результата в 30 медалей, и на эту цифру мы будем ориентироваться», — отметил Поздняков.
По данным статистического агентства Gracenote, команда ОКР способна выиграть 32 медали, в том числе 11 золотых, и занять второе место в неофициальном командном зачете.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.
⚡️ Полное расписание соревнований на Играх в Пекине— Olympic Russia (@Olympic_Russia) January 31, 2022
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