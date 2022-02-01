«Ваши ожидания». В ОКР рассказали, на какое число медалей рассчитывают перед Играми в Пекине

Российские спортсмены на Олимпиаде в Пекине могут улучшить свой результат по сравнению с предыдущими зимними Играми. Об этом президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил 1 февраля в интервью официальному сайту ОКР.



«У нас есть собственная статистика результатов российских спортсменов в межолимпийском цикле. Выступали наши очень успешно: было завоевано рекордное количество чемпионских титулов. Поэтому определенный оптимизм присутствует. Другое дело, что не все соревнования удалось провести, не на всех смогли выступить сильнейшие. Это вносит в прогнозы определенную погрешность. Что касается нашего видения, российская команда способна достичь результата в 30 медалей, и на эту цифру мы будем ориентироваться», — отметил Поздняков.

