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Раскольников пойдет воровать в супермаркет в новом сериале по «Преступлению и наказанию»

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В России снимут новый сериал по роману Достоевского «Преступление и наказание». Действие перенесут в современный Петербург, что даст «новый взгляд на одно из самых философски важных произведений русской литературы всех времен», считают создатели сериала. Причем, согласно разглашенной части сценария, главный герой под влиянием темных сил совершит мелкую кражу в супермаркете. Об этом 2 февраля сообщило издание Variety.

Адаптацией классики займется театральный и кинорежиссер Владимир Мирзоев. Оператором-постановщиком 8-серийного сериала станет Василий Григолюнас, с которым режиссер работал над сериалом «Топи».

Особенное внимание уделят персонажу сестры Родиона Раскольникова Дуне.

«Они похожи внешне, у них похожие характеры. Но самое главное, хотя это и не так очевидно, они оба являются героями. Они оба страстные, гордые и никогда не сдаются», — рассказал Владимир Мирзоев.

В целом сюжет останется тем же: бедный студент, задавшись вопросом «тварь ли я дрожащая?», пойдет на убийство.

Сериал выйдет на платформе Start — пока еще неизвестно когда.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что сериал по бессмертному роману Достоевского следующим летом снимет Жора Крыжовников для стриминга more.tv. Классические события будут происходить в «бандитском Петербурге» перестроечной России.

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Комментарии (1)

AKM
Очередное "новое прочтение": супермаркет, тёмные силы, ещё вампиров приплетут. И ведь не на свои снимают эту мерзость Мирзоевы, и даже не на деньги частных инвесторов. Им наверняка отвалили от Минкульта. Для этого только и нужна была франшиза Достоевского, чтобы провести как "экранизацию классики".
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