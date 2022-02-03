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Песков: Путин встречался с Кадыровым

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Пресс-секретарь российского президента подтвердил встречу Путина и Кадырова.

«Вчера вечером… [президент России Владимир] Путин принял в Кремле руководителя Чечни [Рамзана] Кадырова», — цитирует 3 февраля РИА Новости заявление Дмитрия Пескова.

По его словам, на переговорах поднимались темы «хозяйственных дел», социально-экономического развития республики, экономических проектов и правоохранительных органов.

Представитель Кремля не согласился с мнением, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля.

Пресс-служба главы Чечни в среду ночью сообщила о его встрече с президентом России. При этом днём 2 февраля РИА Новости опубликовало ответ Пескова на вопрос журналистов, не планирует ли Путин в ближайшее время встретиться с Кадыровым. «Мне неизвестно об этом. В планах нет», — заявлял пресс-секретарь главы государства.

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Комментарии (26)

Mollyy
Куда все комменты пропали?
Ushat Pomoev
Похоже, кто-то кому-то объявил на встрече ультиматум. Но поскольку у Елбасы встречи в планах не было - делаем вывод: кто и кому...
266225454
Ну, раз ситуация под контролем, значит всё, что там происходит, происходит с согласия и одобрения контролирующих органов...
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