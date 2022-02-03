Пресс-служба Кадырова рассказала о его встрече с Путиным и опубликовала фото 2017 года

Пресс-служба главы Чеченской Республики 3 февраля сообщила о встрече президента России Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым в Москве. На сайте Кремля информации об этом нет. Дмитрий Песков заявлял, что встречи не планируется.
Кадыров доложил о социально-экономической ситуации в Чечне. «По его словам, эффективные меры, которые принимаются под руководством Президента РФ, позволяют Чеченской Республике сохранить темпы развития в непростых условиях пандемии коронавируса», — отмечается в сообщении. В частности, программа вакцинации выполняется успешно, больницы в полном объёме обеспечены лекарствами, кислородом, средствами защиты, коечным фондом.
В сообщении также уделяется внимание положительной динамике демографических показателей, росту «по основным экономическим показателям», снижению безработицы до 8%, реализации нацпроектов, бесплатной догазификации. «С 2014 года уровень дотационности бюджета республики снизился более чем на 27 процентов (с 69,6 до 42,4 процента)», — говорится на сайте главы Чечни.
Отчёт проиллюстрирован фотографией Кадырова и Путина. Такой же кадр есть на сайте Кремля в сообщении о рабочей встрече в апреле 2017 года.
При этом днём 2 февраля РИА Новости опубликовало ответ пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова на вопрос журналистов, не планирует ли Путин в ближайшее время встретиться с Кадыровым. «Мне неизвестно об этом. В планах нет», — заявил Песков.