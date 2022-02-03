Пресс-служба Кадырова рассказала о его встрече с Путиным и опубликовала фото 2017 года

Пресс-служба главы Чеченской Республики 3 февраля сообщила о встрече президента России Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым в Москве. На сайте Кремля информации об этом нет. Дмитрий Песков заявлял, что встречи не планируется.



Кадыров доложил о социально-экономической ситуации в Чечне. «По его словам, эффективные меры, которые принимаются под руководством Президента РФ, позволяют Чеченской Республике сохранить темпы развития в непростых условиях пандемии коронавируса», — отмечается в сообщении. В частности, программа вакцинации выполняется успешно, больницы в полном объёме обеспечены лекарствами, кислородом, средствами защиты, коечным фондом.

