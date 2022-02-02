МИД России готовит ответ на запрет RT DE. Поплатятся немецкие СМИ и «интернет-посредники»

«Вердикт немецкого медиарегулятора является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы. Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ», — заявили в министерстве.

МИД России примет меры в ответ на решение о запрете вещания телеканала RT DE на территории Германии. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

В МИД отметили, что решение медиарегулятора MABB принято вопреки тому, что «СМИ осуществляло свою деятельность на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ».



«Только пусть в Берлине теперь не говорят, что им не предлагали оставаться в международно-правовых рамках. Предлагали. Неоднократно и на различных уровнях. Обозначали варианты решения созданных не нами проблем. Но если германская информационно-политическая машина катком проехалась по своим обязательствам в сфере защиты свободы слова, то и нам нечего стесняться, отвечая взаимностью», — добавила официальный представитель МИД Мария Захарова.



Ранее сообщалось, что в Германии запретили работу немецкого канала Russia Today. Регулятор постановил прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе «Одиссей». Решение будет обжаловано, на это есть четыре недели.