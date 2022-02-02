«Я готова отдать всё». Мать петербургского экс-чиновника Громова предложила миллион за освобождение из-под стражи второго сына

Защита просила смягчения меры. Адвокат пояснил, что материалы следствия, предъявленные на заседании Куйбышевского суда, тенденциозны, а доводы Громова из рукописной апелляции мотивированнее и содержательнее, чем отзыв прокурора. Защитник также указал на то, что при обыске у его клиента следователь нашел загранпаспорта, но изымать их не стал, а использовал их наличие в качестве аргумента для отправки в СИЗО, просил приобщить к делу, но суд отказал.

Петербургский горсуд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Куйбышевского райсуда о заключении под стражу Павла Громова. Сентиментальности заседанию добавило присутствие матери и жены арестованного. Подробности 2 февраля рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

«Следователь не доказал ни одного из обстоятельств, на которые ссылался», — заключил адвокат.



На заседании были допрошены мать и жена Громова. Первая предложила внести залог в миллион рублей.



«Я хочу поручиться за сына. Я готова отдать все. Его паспорта, свои паспорта. Он любящий, честный и ответственный сын, меня не ослушается и не скроется», — завершила свидетель.



Супруга Громова рассказала, что с мужем они познакомились 20 лет назад и с тех пор не расставались. Жена расхваливала его и представила в лучшем свете, назвав заботливым, любящим, надежным и честным. Она также добавила, что дети очень переживают и страдают.



«Дети переживают, очень. Папа — это защита! Его обвинили, ничего не доказано, а дети уже страдают. Он не убийца и не педофил, он может находиться с семьей», — высказалась жена, дополнив, что в пятницу у сына день рождения и он спрашивает, будет ли папа дома на праздник. «А я Вас спрашиваю, Ваша честь, будет он дома в пятницу или нет?» — уточнила жена.



Суд не изменил позицию, Громов останется под стражей и на день рождения сына не попадет.

