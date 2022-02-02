«Я готова отдать всё». Мать петербургского экс-чиновника Громова предложила миллион за освобождение из-под стражи второго сына

Петербургский горсуд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Куйбышевского райсуда о заключении под стражу Павла Громова. Сентиментальности заседанию добавило присутствие матери и жены арестованного. Подробности 2 февраля рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.
Защита просила смягчения меры. Адвокат пояснил, что материалы следствия, предъявленные на заседании Куйбышевского суда, тенденциозны, а доводы Громова из рукописной апелляции мотивированнее и содержательнее, чем отзыв прокурора. Защитник также указал на то, что при обыске у его клиента следователь нашел загранпаспорта, но изымать их не стал, а использовал их наличие в качестве аргумента для отправки в СИЗО, просил приобщить к делу, но суд отказал.
«Следователь не доказал ни одного из обстоятельств, на которые ссылался», — заключил адвокат.
На заседании были допрошены мать и жена Громова. Первая предложила внести залог в миллион рублей.
«Я хочу поручиться за сына. Я готова отдать все. Его паспорта, свои паспорта. Он любящий, честный и ответственный сын, меня не ослушается и не скроется», — завершила свидетель.
Супруга Громова рассказала, что с мужем они познакомились 20 лет назад и с тех пор не расставались. Жена расхваливала его и представила в лучшем свете, назвав заботливым, любящим, надежным и честным. Она также добавила, что дети очень переживают и страдают.
«Дети переживают, очень. Папа — это защита! Его обвинили, ничего не доказано, а дети уже страдают. Он не убийца и не педофил, он может находиться с семьей», — высказалась жена, дополнив, что в пятницу у сына день рождения и он спрашивает, будет ли папа дома на праздник. «А я Вас спрашиваю, Ваша честь, будет он дома в пятницу или нет?» — уточнила жена.
Суд не изменил позицию, Громов останется под стражей и на день рождения сына не попадет.
Павел Громов был арестован по делу о хищении 160 бюджетных миллионов рублей. Главный обвиняемый — его брат Иван, бывший глава комитета по информатизации Смольного. Следствие считает, что первый мужчина был ответственен за офшоры. На мысль сотрудников СК навела «жизнь не по средствам» семьи Павла. Элитное арендованное жилье, дорогие машины — все это было у Павла при зарплате в 40 тысяч рублей.