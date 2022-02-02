«Человек возвращается в обезьяну». Богомолов раскритиковал Шнурова

Константин Богомолов едко раскритиковал лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Разнос певцу театральный режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной устроил после того, как в ночь на 2 февраля Шнуров выпустил видео на песню «Шмарофон», где поклонники его творчества узнали карикатуру на супругу Богомолова, журналистку Ксению Собчак.



Разнос Богомолов начал в свойственной ему интеллигентной манере, а для образности призвал на помощь повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце». Он заявил, что не смотрит на случай Шнурова, как на человеческую ситуацию, поскольку в его лице имеет уникальный случай вживую следить за трансформациями Шарикова. «Когда-то созданный из неизвестного животного, путём пересадки гипофиза, он превратился усилием неведомого питерского мага в человека, а став человеком, испытал позыв к творчеству как высшему проявлению человеческой природы», — иронизирует Богомолов.