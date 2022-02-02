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«Человек возвращается в обезьяну». Богомолов раскритиковал Шнурова

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Константин Богомолов едко раскритиковал лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Разнос певцу театральный режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной устроил после того, как в ночь на 2 февраля Шнуров выпустил видео на песню «Шмарофон», где поклонники его творчества узнали карикатуру на супругу Богомолова, журналистку Ксению Собчак.

Разнос Богомолов начал в свойственной ему интеллигентной манере, а для образности призвал на помощь повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце». Он заявил, что не смотрит на случай Шнурова, как на человеческую ситуацию, поскольку в его лице имеет уникальный случай вживую следить за трансформациями Шарикова. «Когда-то созданный из неизвестного животного, путём пересадки гипофиза, он превратился усилием неведомого питерского мага в человека, а став человеком, испытал позыв к творчеству как высшему проявлению человеческой природы», — иронизирует Богомолов.

Но далее, по мнению Богомолова, что-то пошло не так, и природа запустила обратные процессы. «Пение снова обращается в лай, а лицо обретает признаки дегенерации. Тут не только отказ от алкоголя, как пишет Ксения. Тут Человек возвращается в обезьяну не метафорически, — а буквально», — утверждает Богомолов.

В довершение спича худрук призывает не осуждать происходящие метаморфозы, а смотреть «научно, не призывая несчастное животное сохранить человеческий облик, а просто фиксируя в тетрадке, как будет расти на лице шерсть, как будет распадаться речь и, наконец, как забудет наш герой, на чем носят очки».

Гневно высказался в адрес Шнурова и артист Максим Виторган, поскольку в клипе «Шмарофон» досталось его пятилетнему сыну.

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Комментарии (6)

Эд Хэммет
Шнур уже много лет работает в жанре городского хулигана. Ничего сверхнового он не изобрёл. И 100 лет назад подобный жанр пользовался успехом. Правда, интернета тогда ещё не было. А обижаться на Шнура глупость. Пианист играет как умеет. Парень явно не без способностей.
260928241
Муси пуси, сюси пуси.
VF812
все одним *миром* измазаны, тот случай, когда Шариков глаголит о Шарикове
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