«Кляча» против «шнуровки на чужих ботинках». Собчак и Шнуров обменялись любезностями в адрес друг друга

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил в ночь на 2 февраля видео на песню «Шмарофон», в котором поклонники поп-хулигана рассмотрели карикатуру на Ксению Собчак. В песне девушка поет о «старенькой лошади», которая не портит борозды. Текст в духе «Ленинграда» наполнен оскорбительными сравнениями и матом. Его оценили не все, комментарии заполонили зеленые эмоджи, которых мутит.
Сама Ксения Собчак отреагировала на пост незамедлительно. Она назвала Шнурова «опустившимся питерским алкашом», который «просрал всё».
«Но, черт возьми, ты — Шнур! Это тоже марка! Так что или заткнись уже, или делай что-то крутое. Мне только в радость будет, если ты размажешь меня ТАЛАНТЛИВО. Как Шнур. А пока ты не Шнур, а шнуровка на чужих ботинках», — заявила журналистка.
Подписчики Ксении Собчак восхитились в комментариях остротой и актуальностью ее слов, поддержали «аплодисментами» и «огоньками».