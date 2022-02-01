«Кляча» против «шнуровки на чужих ботинках». Собчак и Шнуров обменялись любезностями в адрес друг друга

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил в ночь на 2 февраля видео на песню «Шмарофон», в котором поклонники поп-хулигана рассмотрели карикатуру на Ксению Собчак. В песне девушка поет о «старенькой лошади», которая не портит борозды. Текст в духе «Ленинграда» наполнен оскорбительными сравнениями и матом. Его оценили не все, комментарии заполонили зеленые эмоджи, которых мутит.



Сама Ксения Собчак отреагировала на пост незамедлительно. Она назвала Шнурова «опустившимся питерским алкашом», который «просрал всё».