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«Кляча» против «шнуровки на чужих ботинках». Собчак и Шнуров обменялись любезностями в адрес друг друга

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Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил в ночь на 2 февраля видео на песню «Шмарофон», в котором поклонники поп-хулигана рассмотрели карикатуру на Ксению Собчак. В песне девушка поет о «старенькой лошади», которая не портит борозды. Текст в духе «Ленинграда» наполнен оскорбительными сравнениями и матом. Его оценили не все, комментарии заполонили зеленые эмоджи, которых мутит.

Сама Ксения Собчак отреагировала на пост незамедлительно. Она назвала Шнурова «опустившимся питерским алкашом», который «просрал всё».

«Но, черт возьми, ты — Шнур! Это тоже марка! Так что или заткнись уже, или делай что-то крутое. Мне только в радость будет, если ты размажешь меня ТАЛАНТЛИВО. Как Шнур. А пока ты не Шнур, а шнуровка на чужих ботинках», — заявила журналистка.

Подписчики Ксении Собчак восхитились в комментариях остротой и актуальностью ее слов, поддержали «аплодисментами» и «огоньками».

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Комментарии (10)

xepnuminu
на шнура смотреть стрёмно давно.
мож он чиновник какой уже просто?
AlBerkut
Фи, ну зачем же так грубо, кляча...
Есть же уменьшительно-ласкательные Лошадка, или можно сказать имя собственное Ксюшадь.
А алкаш таки да, таки опустился, где он там сейчас, в госдуре или минкультуры? Да уж, падать ещё ниже некуда😂😂😂
Wert
Да. А, то что-то забываться начали.
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