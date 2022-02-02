Виторган обратился к Шнурову: «Ты серьёзно шутишь по поводу моего 5-летнего сына?»

Актёр и режиссёр Максим Виторган высказался по поводу клипа Сергея Шнурова на песню «Шмарофон». Перепалка с Ксенией Собчак — дело уже привычное, а вот ребёнка трогать не стоило, уверен Виторган.
В песне можно услышать сомнение в том, что отцом 5-летнего сына Собачак является её муж Виторган, и намёк на то, что им может быть Сергей Капков, бывший бойфренд Собчак.
«Серёжа, Шнуров. <...> Ты серьёзно шутишь по поводу моего 5-летнего сына, типа мой он или не мой? Ну ты серьёзно, чувак? — говорит Виторган в своём видео в Instagram. — <...> Мы знакомы <...> 20 лет. <...> Я помню времена, когда ты почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак, потому что там было много потенциальных покупателей твоего марафона под названием «"Ленинград" — лучший корпоратив». <...> Ты был хулиганом нашего поколения, ну ты во что выродился?»
В резюме актёр советует музыканту «стареть если не красиво, то хоть чуть-чуть с достоинством». И добавляет: «Мальчик Платон 5 лет из Москвы тебя спрашивает: дядя Шнурик, ну ты дурак?»
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил в ночь на 2 февраля видео на песню «Шмарофон» в исполнении Зои, в котором зрители рассмотрели карикатуру на Ксению Собчак. Сама Собчак отреагировала незамедлительно.