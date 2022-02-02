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Виторган обратился к Шнурову: «Ты серьёзно шутишь по поводу моего 5-летнего сына?»

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Актёр и режиссёр Максим Виторган высказался по поводу клипа Сергея Шнурова на песню «Шмарофон». Перепалка с Ксенией Собчак — дело уже привычное, а вот ребёнка трогать не стоило, уверен Виторган.

В песне можно услышать сомнение в том, что отцом 5-летнего сына Собачак является её муж Виторган, и намёк на то, что им может быть Сергей Капков, бывший бойфренд Собчак.

«Серёжа, Шнуров. <...> Ты серьёзно шутишь по поводу моего 5-летнего сына, типа мой он или не мой? Ну ты серьёзно, чувак? — говорит Виторган в своём видео в Instagram. — <...> Мы знакомы <...> 20 лет. <...> Я помню времена, когда ты почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак, потому что там было много потенциальных покупателей твоего марафона под названием «"Ленинград" — лучший корпоратив». <...> Ты был хулиганом нашего поколения, ну ты во что выродился?»

В резюме актёр советует музыканту «стареть если не красиво, то хоть чуть-чуть с достоинством». И добавляет: «Мальчик Платон 5 лет из Москвы тебя спрашивает: дядя Шнурик, ну ты дурак?»

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил в ночь на 2 февраля видео на песню «Шмарофон» в исполнении Зои, в котором зрители рассмотрели карикатуру на Ксению Собчак. Сама Собчак отреагировала незамедлительно.

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Комментарии (25)

AP-SPb
Скорее всего шайке поводковых клоунов дали команду переключить внимание населения с мусора и снега на что-нибудь более скандальное, но политически-нейтральное. И Ксюша тут как тут. Она вообще всегда в первых рядах, когда надо внимание отвлечь, протест канализировать... Не зря полдетства на коленках у дяди Вовы провела :)
172185222
Кого-то это вообще волнует, кто там с кем и чей?) Мне песня понравилась, когда понял о чём она вообще (а это не было очевидно, за тонкими взаимоотношениями "знаменитостей" не слежу)
K_Lutsky
А зачем лезть в чужие семьи и выяснять, чей там ребенок. Шнуров хочет на место Виторгана. По моему быть мужем Собчак то очень хреновая карма для мужика. Ее лицо увидишь испугаешься. Это не Климова, которая реально красавица в свои 40+
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