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Минздрав назвал число попавших в больницу детей с COVID-19

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Около 9,9 тысячи детей с коронавирусом сейчас находятся в больницах России. Об этом 2 февраля заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«На сегодняшний день на госпитализации находятся 9 978 детей», — сказал он на заседании оперативного штаба, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, 97% заразившихся коронавирусом детей лечатся амбулаторно. Глава Минздрава отметил, что госпитализация требуется в 8% от всех активных случаев в стране, что меньше, чем в предыдущую волну.

Мурашко также рассказал, что от COVID-19 вакцинировали почти 17 тысяч подростков.

В ВОЗ призвали россиян не расслабляться. За прошедшие сутки в России выявили рекордное число заболевших COVID-19. При этом число госпитализаций снизилось до 17 201.

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Комментарии (1)

Коренная ленинградка
Вот так амбулаторно дочь сидела 2 недели дома, врач ни разу не пришёл. Выпила только пачку арбидола. На третью неделю тест все ещё положительный, и стало совсем как то плохо. Госпитализировали в состоянии средней тяжести.
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