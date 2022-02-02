Минздрав назвал число попавших в больницу детей с COVID-19

Около 9,9 тысячи детей с коронавирусом сейчас находятся в больницах России. Об этом 2 февраля заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.



«На сегодняшний день на госпитализации находятся 9 978 детей», — сказал он на заседании оперативного штаба, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По его словам, 97% заразившихся коронавирусом детей лечатся амбулаторно. Глава Минздрава отметил, что госпитализация требуется в 8% от всех активных случаев в стране, что меньше, чем в предыдущую волну.



Мурашко также рассказал, что от COVID-19 вакцинировали почти 17 тысяч подростков.

