В ВОЗ призвали россиян «не расслабляться». «Дельта» все еще не ушла из России

Представитель ВОЗ в России призвала граждан РФ «не расслабляться» на фоне снижения числа госпитализированных.



«Не надо расслабляться, потому что госпитализированные есть, а еще люди умирают», — цитирует 2 февраля заявление Мелиты Вуйнович ТАСС.



По ее словам, в России все еще сохраняется штамм COVID-19 «дельта», несмотря на вытесняющий ее «омикрон».



Вуйнович полагает, что новая вариация идет «волнами» и постепенно вытеснит в РФ предыдущий штамм.



За прошедшие сутки в России вновь выявили рекордное число заболевших COVID-19. При этом число госпитализаций снизилось до 17 201.

