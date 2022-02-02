FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -11
77.13р86.79р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

В ВОЗ призвали россиян «не расслабляться». «Дельта» все еще не ушла из России

5
Печать

Представитель ВОЗ в России призвала граждан РФ «не расслабляться» на фоне снижения числа госпитализированных.

«Не надо расслабляться, потому что госпитализированные есть, а еще люди умирают», — цитирует 2 февраля заявление Мелиты Вуйнович ТАСС.

По ее словам, в России все еще сохраняется штамм COVID-19 «дельта», несмотря на вытесняющий ее «омикрон».

Вуйнович полагает, что новая вариация идет «волнами» и постепенно вытеснит в РФ предыдущий штамм.

За прошедшие сутки в России вновь выявили рекордное число заболевших COVID-19. При этом число госпитализаций снизилось до 17 201.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

тов
Дельта - это грипп по старому.

Омикрон - орви.

И то, и другое было раньше, есть сейчас и будет дальше.
274090941
а ВОЗ и ныне там
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний