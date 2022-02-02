FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -11
77.13р86.79р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Рекорд каждый день. Суточная заболеваемость коронавирусом в РФ взлетела до невиданных ранее 140 тысяч

За прошедшие сутки в России зафиксировали 141 883 заболевших COVID-19. Это стало новым максимумом. Ранее этот показатель никогда не поднимался выше 126 тысяч.

20
Печать

Как сообщает 2 февраля оперативный штаб, новых заболевших выявили во всех регионах страны. Первое место по суточной заболеваемости удерживает Москва с 23 784, а Петербург держится на второй строчке по этому показателю с 19 234 (накануне было 13 619).

Летальная статистика пополнилась за день 678 смертями, из которых 63 в Петербурге. За время пандемии вирус унес в России 332 690 жизней.

Общее число инфицированных выросло до 12 128 796.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (20)

266946702
Естественная вакцинация набирает обороты, даже убеждать никого не надо.
Рита Архипова
А у нас газовики вовсю шляются по квартирам. Нет уж дорогие, до марта никого не пущу.
***_555
9 тысяч в 2020-м - всё закрыть. 140 сейчас - и фиг с ними.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний