Рекорд каждый день. Суточная заболеваемость коронавирусом в РФ взлетела до невиданных ранее 140 тысяч

Как сообщает 2 февраля оперативный штаб, новых заболевших выявили во всех регионах страны. Первое место по суточной заболеваемости удерживает Москва с 23 784 , а Петербург держится на второй строчке по этому показателю с 19 234 (накануне было 13 619 ).



Летальная статистика пополнилась за день 678 смертями, из которых 63 в Петербурге. За время пандемии вирус унес в России 332 690 жизней.

