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В Кремле вручили госнаграды. Глава «Газпрома» получил Звезду Героя Труда

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В Кремле состоялась церемония вручения государственных наград. Президент России Владимир Путин отметил, что всех лауреатов объединяет стремление работать на благо страны и граждан.

«Ваши достижения уже открыли и продолжают открывать новые горизонты в самых разных областях, в самых разных сферах, служат современному развитию России, вносят большой вклад в успешное будущее нашей страны, дают пример преданности делу, долгу, целеустремлённости и умения принимать сложные, порой нестандартные решения», — сказал глава государства 2 февраля.

Звезды Героев Труда президент вручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру, президенту Курчатовского института академику Евгению Велихову, эндокринологу Ивану Дедову, гендиректору Кубанского казачьего хора Виктору Захарченко, главврачу московской больницы N52 Марьяне Лысенко.

Летчику-испытателю Летно-исследовательского института им. Громова Евгению Крутову вручили Звезду Героя России. Президенту Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаилу Рахлину присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры».

Всего награды из рук президента получили более 20 россиян.

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Комментарии (20)

***_555
Когда уже в госучреждениях иконостасы появятся с ликами Героев?
07A
Когда слушаю бухой Кубанский казачий хор кажется так бы и поскакал Родину защищать. Хорошо что обычно пью сидя в кресле и ближайший конина только в холодильнике!
ДуремарСПб.
А должны родственники счёт за пулю получить,после долгожданного приговора .Но пока так,спел Шнуров.
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