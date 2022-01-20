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Главе «Газпрома» Алексею Миллеру присвоили звание Героя Труда

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Звание Героя Труда присвоил главе «Газпрома» Алексею Миллеру президент России Владимир Путин. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 20 января.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Миллеру Алексею Борисовичу», — говорится в тексте документа.

Алексею Миллеру 31 января исполнится 60 лет. «Газпром» он возглавляет с 2001 года. У Алексея Миллера есть ряд государственных наград: ордены «За заслуги перед Отечеством» I и IV степеней, медаль ордена «3a заслуги перед Отечеством» II степени.

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Комментарии (25)

266214513
Бедный еврейский мальчик, с 14 лет стоявший у станка.Следующая его награда медаль,, Мать Героиня" за вклад в повышении демографии коренной нации.)))
266410437
Теперь можно и на пенсию - в магазине за макаронами без очереди, бесплатный проезд в трамвае и 50000 руб. вроде доплата к пенсии.
VKuser86752872
Герой нашего времени, Сталевар, так сказать, Стахановец! Брежнев на том свете всплакнул...
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