Главе «Газпрома» Алексею Миллеру присвоили звание Героя Труда

Звание Героя Труда присвоил главе «Газпрома» Алексею Миллеру президент России Владимир Путин. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 20 января.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Миллеру Алексею Борисовичу», — говорится в тексте документа.
Алексею Миллеру 31 января исполнится 60 лет. «Газпром» он возглавляет с 2001 года. У Алексея Миллера есть ряд государственных наград: ордены «За заслуги перед Отечеством» I и IV степеней, медаль ордена «3a заслуги перед Отечеством» II степени.