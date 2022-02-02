Более 400 тонн соли высыпали на КАД за сутки — почти втрое больше, чем на областные трассы

Для расчистки кольцевой автодороги Петербурга и федеральных трасс Ленинградской области в минувшие сутки, 1 февраля, было задействовано 430 единиц техники. Для обработки от гололедицы израсходовали 575 тонн соли.

КАД во вторник чистили и обрабатывали 85 единиц различной спецтехники и 112 сотрудников подрядной организации. За сутки на магистраль ушло 414 тонн соли, сообщает 2 февраля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На федеральные трассы Ленобласти ушло почти втрое меньше соли — 161 тонна, но их еще посыпали песко-соляной смесью, ее за сутки израсходовали 1012 кубометров. На магистралях работали 150 комбинированных дорожных машин, 9 автогрейдеров, 42 погрузчика, 31 трактор, 113 единиц другой техники и 665 сотрудников подрядных организаций.