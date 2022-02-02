Сладкое окошко в большой мир. Как сеть «Токио Сити» порадовала проживающих в ПНИ №9 в лучших традициях Карлсона

Петербургский фотограф Ольга Смешнова, создавшая один из самых необычных и добрых аккаунтов в российском сегменте TikTok, стала одним из героев «Фонтанки» по итогам 2021 года . На церемонии «Фонтанка.ру — Признание и влияние» Ольга вручила главный приз в номинации «Ресторан» сети «Токио Сити» . Работа Ольги Смешновой впечатлила победителя, и в «Токио Сити» решили сделать ответный жест — вручить героям TikTok, проживающим в ПНИ № 9 , вкусные подарки.

Обычно сотрудники интерната стараются заранее не говорить своим подопечным об обещанных подарках. Причин две. «Наши проживающие — это дети, заключенные в телах взрослых», — говорит о героях своих видеороликов Ольга Смешнова. Попробуйте что-то пообещать маленькому ребенку — изведется от нетерпения. Вторая причина более прозаичная. «К сожалению, не всегда обещанное удается исполнить, — говорит Ольга. — И тем приятнее и радостнее для нас стали подарки от «Токио Сити».

Одним из первых встречать коробки с угощениями вышел штатный диетолог ПНИ № 9 Дмитрий Раганьян. Он помог разгрузить машину, а заодно убедился, что его подопечным не привезли никакой «вреднятины». Дело в том, что у большинства ребят строгая диета. Поэтому от идеи угостить проживающих суши и роллами пришлось отказаться — у кого-то аллергия на рыбу, кому-то нельзя соусы или другие ингредиенты. А тортики и пироги любят все, и им оказалось проще пройти строгий контроль диетолога. В составе — только натуральные продукты, без синтетических красителей и усилителей вкуса. Безусловным фаворитом стал морковный торт — оранжевый и необычный.

Сладости — это праздник. «У меня день рождения?» — радостно спрашивали некоторые проживающие, увидев яркие коробки. А звезда TikTok Саша Борисов сказал, что сегодня он, как Карлсон — самый счастливый человек в мире. Человечек с пропеллером из сказки Астрид Линдгрен был бы доволен, уж он-то знал, что правильный день рождения — это когда на одну свечку приходится как минимум восемь тортов.