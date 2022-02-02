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Сладкое окошко в большой мир. Как сеть «Токио Сити» порадовала проживающих в ПНИ №9 в лучших традициях Карлсона

Когда в ПНИ № 9 приехал вкусный подарок от «Токио Сити», для проживающих это стало настоящим сюрпризом. И продолжением новогодних праздников — со сладким вкусом дня рождения.

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Фото: Сергей Михайличенко
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Петербургский фотограф Ольга Смешнова, создавшая один из самых необычных и добрых аккаунтов в российском сегменте TikTok, стала одним из героев «Фонтанки» по итогам 2021 года. На церемонии «Фонтанка.ру — Признание и влияние» Ольга вручила главный приз в номинации «Ресторан» сети «Токио Сити». Работа Ольги Смешновой впечатлила победителя, и в «Токио Сити» решили сделать ответный жест — вручить героям TikTok, проживающим в ПНИ № 9, вкусные подарки.

Сергей Михайличенко

Обычно сотрудники интерната стараются заранее не говорить своим подопечным об обещанных подарках. Причин две. «Наши проживающие — это дети, заключенные в телах взрослых», — говорит о героях своих видеороликов Ольга Смешнова. Попробуйте что-то пообещать маленькому ребенку — изведется от нетерпения. Вторая причина более прозаичная. «К сожалению, не всегда обещанное удается исполнить, — говорит Ольга. — И тем приятнее и радостнее для нас стали подарки от «Токио Сити».

Одним из первых встречать коробки с угощениями вышел штатный диетолог ПНИ № 9 Дмитрий Раганьян. Он помог разгрузить машину, а заодно убедился, что его подопечным не привезли никакой «вреднятины». Дело в том, что у большинства ребят строгая диета. Поэтому от идеи угостить проживающих суши и роллами пришлось отказаться — у кого-то аллергия на рыбу, кому-то нельзя соусы или другие ингредиенты. А тортики и пироги любят все, и им оказалось проще пройти строгий контроль диетолога. В составе — только натуральные продукты, без синтетических красителей и усилителей вкуса. Безусловным фаворитом стал морковный торт — оранжевый и необычный.

Сладости — это праздник. «У меня день рождения?» — радостно спрашивали некоторые проживающие, увидев яркие коробки. А звезда TikTok Саша Борисов сказал, что сегодня он, как Карлсон — самый счастливый человек в мире. Человечек с пропеллером из сказки Астрид Линдгрен был бы доволен, уж он-то знал, что правильный день рождения — это когда на одну свечку приходится как минимум восемь тортов.

«Для наших проживающих сладкий подарок от «Токио Сити» стал своеобразным гастрономическим окошком в большой мир за пределами ПНИ, — говорит Ольга Смешнова. — Они не могут сами выйти в город, побывать в кафе или ресторане. А тут им привезли настоящую ресторанную еду, это для них событие. После угощения в палатах еще долго обсуждали «Японское сити» и вспоминали, что именно удалось попробовать из сладостей»

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Сейчас у петербургского ПНИ № 9 почти 160 тысяч подписчиков в TikTok. Пока постоянные герои видеороликов придумывают, чем бы еще порадовать своих подписчиков, интернат готовится к Масленице. Сотрудники надеются, что коронавирус не спутает планы и праздник удастся провести, как всегда. Обычно в этот день блины пекут прямо в буфетах ПНИ, а во дворе устраивают гулянья с самоварами и малиновым вареньем. И, конечно, с чучелом Масленицы. Пожалуй, это самое везучее масленичное чучело в городе. Его никогда не сжигают — таковы правила противопожарной безопасности. Да и сами проживающие его очень жалеют, ведь оно такое симпатичное.

Фото: Сергей Михайличенко

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Комментарии (5)

07A
ПНИ это скорбное место, где все привиты и любят губернатора! Здоровья больным и больше радостных минут!
Mollyy
Что такое ПНИ?
Батарейкин
Хорошие новости!!
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