Сладкое окошко в большой мир. Как сеть «Токио Сити» порадовала проживающих в ПНИ №9 в лучших традициях Карлсона

Петербургский фотограф Ольга Смешнова, создавшая один из самых необычных и добрых аккаунтов в российском сегменте TikTok, стала одним из героев «Фонтанки» по итогам 2021 года. На церемонии «Фонтанка.ру — Признание и влияние» Ольга вручила главный приз в номинации «Ресторан» сети «Токио Сити». Работа Ольги Смешновой впечатлила победителя, и в «Токио Сити» решили сделать ответный жест — вручить героям TikTok, проживающим в ПНИ
Сергей Михайличенко
Обычно сотрудники интерната стараются заранее не говорить своим подопечным об обещанных подарках. Причин две. «Наши проживающие — это дети, заключенные в телах взрослых», — говорит о героях своих видеороликов Ольга Смешнова. Попробуйте что-то пообещать маленькому ребенку — изведется от нетерпения. Вторая причина более прозаичная. «К сожалению, не всегда обещанное удается исполнить, — говорит Ольга. — И тем приятнее и радостнее для нас стали подарки от «Токио Сити».
Одним из первых встречать коробки с угощениями вышел штатный диетолог ПНИ
Сладости — это праздник. «У меня день рождения?» — радостно спрашивали некоторые проживающие, увидев яркие коробки. А звезда TikTok Саша Борисов сказал, что сегодня он, как Карлсон — самый счастливый человек в мире. Человечек с пропеллером из сказки Астрид Линдгрен был бы доволен, уж он-то знал, что правильный день рождения — это когда на одну свечку приходится как минимум восемь тортов.
«Для наших проживающих сладкий подарок от «Токио Сити» стал своеобразным гастрономическим окошком в большой мир за пределами ПНИ, — говорит Ольга Смешнова. — Они не могут сами выйти в город, побывать в кафе или ресторане. А тут им привезли настоящую ресторанную еду, это для них событие. После угощения в палатах еще долго обсуждали «Японское сити» и вспоминали, что именно удалось попробовать из сладостей»
Сейчас у петербургского ПНИ