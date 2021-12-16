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Лауреатом премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние 2021» в номинации «Ресторан» стала сеть «Токио Сити»

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Гастрономическая карта Петербурга очень широка: здесь представлены, наверное, все кухни мира, есть и различные авторские проекты, и сетевые заведения, охватившие все районы города. В 2021 году лучшим рестораном читатели «Фонтанки» назвали сеть «Токио Сити».

Награду вручили создатель Тик-Тока Психоневрологического интерната № 9 Ольга Смешнова и Анна Фёдорова, директор по маркетингу завода «Игристые вина», который выступил партнером номинации. От компании-победителя премию получил коммерческий директор сети ресторанов «Токио Сити» Максим Масько.

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Посмотреть, как проходит вручение премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2021 году, можно в прямом эфире на сайте и в соцсетях.

В 2021 году городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» поддерживают:

СРО А «Объединение строителей СПб» — стратегический партнер.

Партнеры премии:

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