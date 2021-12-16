Лауреатом премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние 2021» в номинации «Ресторан» стала сеть «Токио Сити»

Гастрономическая карта Петербурга очень широка: здесь представлены, наверное, все кухни мира, есть и различные авторские проекты, и сетевые заведения, охватившие все районы города. В 2021 году лучшим рестораном читатели «Фонтанки» назвали сеть «Токио Сити».

Награду вручили создатель Тик-Тока Психоневрологического интерната № 9 Ольга Смешнова и Анна Фёдорова, директор по маркетингу завода «Игристые вина», который выступил партнером номинации. От компании-победителя премию получил коммерческий директор сети ресторанов «Токио Сити» Максим Масько.