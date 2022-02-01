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В ГМЗ «Петергоф» закрыли все музеи, кроме Большого дворца

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В ГМЗ «Петергоф» остался работать только Большой петергофский дворец. Остальные музеи, обычно работающие в зимний сезон, закрыли со 2 до 13 февраля в связи с эпидемиологической обстановкой. Об этом 1 февраля сообщили в музее-заповеднике.

При этом вход в парки Петергофа остается бесплатным и не требует демонстрации документов.

Большой петергофский дворец смогут посещать только совершеннолетние посетители ежедневно, кроме понедельника, с 10:30 до 18:00 по сеансам. На входе надо будет предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест для имеющих противопоказания к прививке.

Ранее «Фонтанка» подробно писала о новых ограничениях, которые будут действовать в Петербурге со 2 по 13 февраля и коснутся несовершеннолетних. Старшеклассники переводятся на дистанционное обучение, всем несовершеннолетним запрещается посещение объектов общепита, объектов розничной торговли, занятия спортом.

Ранее в Смольном объяснили, почему запретили детям ТЦ и магазины, а младших оставили учиться.

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