В ГМЗ «Петергоф» закрыли все музеи, кроме Большого дворца

В ГМЗ «Петергоф» остался работать только Большой петергофский дворец. Остальные музеи, обычно работающие в зимний сезон, закрыли со 2 до 13 февраля в связи с эпидемиологической обстановкой. Об этом 1 февраля сообщили в музее-заповеднике.
При этом вход в парки Петергофа остается бесплатным и не требует демонстрации документов.
Большой петергофский дворец смогут посещать только совершеннолетние посетители ежедневно, кроме понедельника, с 10:30 до 18:00 по сеансам. На входе надо будет предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест для имеющих противопоказания к прививке.
Ранее «Фонтанка» подробно писала о новых ограничениях, которые будут действовать в Петербурге со 2 по 13 февраля и коснутся несовершеннолетних. Старшеклассники переводятся на дистанционное обучение, всем несовершеннолетним запрещается посещение объектов общепита, объектов розничной торговли, занятия спортом.
Ранее в Смольном объяснили, почему запретили детям ТЦ и магазины, а младших оставили учиться.