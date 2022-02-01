В ГМЗ «Петергоф» закрыли все музеи, кроме Большого дворца

В ГМЗ «Петергоф» остался работать только Большой петергофский дворец. Остальные музеи, обычно работающие в зимний сезон, закрыли со 2 до 13 февраля в связи с эпидемиологической обстановкой. Об этом 1 февраля сообщили в музее-заповеднике.



При этом вход в парки Петергофа остается бесплатным и не требует демонстрации документов.



Большой петергофский дворец смогут посещать только совершеннолетние посетители ежедневно, кроме понедельника, с 10:30 до 18:00 по сеансам. На входе надо будет предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест для имеющих противопоказания к прививке.

