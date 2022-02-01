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В Смольном объяснили, почему запретили детям ТЦ и магазины, а младших оставили учиться

Школьный дистант для 7–11-х классов это вынужденная мера, как и запрет детям на посещение торговых центров и общепита, чтобы не было соблазна, рассказала вице-губернатор Ирина Потехина.

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«Почему одновременно с переходом на дистант установлен запрет на посещение детьми торговых центров, кафе и любых массовых мероприятий? Чтобы у подростков не было соблазна встретиться с друзьями «на нейтральной территории» — пока взрослые на работе. Потому что основная задача — ограничить любое очное общение. Только тогда удастся снизить заболеваемость и нагрузку на медиков», — объяснила Потехина 1 февраля на своей странице «ВКонтакте».

По её словам, решение по уходу на дистант инициировали медики, поскольку «система здравоохранения уже работает на пределе». Прервать цепочки заражений можно только разобщением потоков людей. В том числе и детей. Но шли фактически методом исключения.

«Что будет, если остановить работу детских садов и начальной школы? Большинство родителей должны будут остаться дома. А им нужно работать и кормить семьи. Значит, их трогать нельзя, — объяснила логику Потехина. — Конечно, младшие дети тоже болеют. Но я вижу общую статистику по городу, а не только по отдельным школам и классам. У малышей, к счастью, ситуация гораздо более благополучная».

Пятые и шестые классы, по её словам, оставили учиться очно, во-первых, из-за пожеланий большинства родителей, которые не готовы оставлять их дома одних. А во-вторых, потому что заниматься дома удалённо дети этого возраста тоже пока не смогут.

«Сегодня речь идёт всего лишь о полутора неделях ограничений. И будем надеяться, что волна пойдёт на спад», — резюмировала вице-губернатор.

Как писала «Фонтанка», со 2 февраля все школьники 7–11-х классов переводятся на удаленный формат обучения — до 13 февраля. Студенты колледжей тоже на полторы недели переходят на дистанционный формат.

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Комментарии (3)

polinmole
Потехина, предъявите, наконец, родителей, к на которых Вы постоянно ссылаетесь!
266410437
какая то ахинения без доказательств цифрами. Пустые ничем не подкрепленные слова......я вижу.....что вы видите из окна дачи за городом и лимузина?
тов
Все просто как в Буратино.

Потом для чистокровных детишек режим продлят до бес-конечности, а обжиженным разрешат вернуться в школу.
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