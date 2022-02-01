«В моей должности нет ни одной буквы "в"». Бывший член Горизбиркома Краснянский стал замглавы Петродворцового района

«Я всю жизнь живу в Петергофе, здесь же курировал и выборы, но в моей новой должности и обязанностях нет ни одной буквы "в"», — отметил он.
Краснянский будет отвечать за экономический и информационный отделы, а также за вопросы законности в администрации района. «У меня был вариант сажать редиску, но сейчас не сезон, надо было чем-то занять себя, пока на улице холода, — отшутился он. — Здесь у меня появилась возможность заниматься реальными делами. Сегодня уже присутствовал на комиссии по делам несовершеннолетних, это гораздо важнее, чем выборы».
По его словам, контракт с ним заключён на год.
Дмитрий Краснянский был одним самых опытных членов Горизбиркома. В городской избирательной комиссии он проработал больше двадцати лет. На его отставке настаивала глава Центризбиркома Элла Памфилова. В середине декабря он, как и трое других его коллег, написал заявление об отставке по собственному желанию.