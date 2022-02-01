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Символу года в зоопарке Петербурга сделали снеговика. Она его обняла и нашла сюрприз

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Ленинградский зоопарк 1 февраля поручил поздравить петербуржцев с китайским Новым годом Виоле — символу 2022 года по китайскому календарю.

«Тигрице пришлось сразиться со снеговиком, чтобы добыть себе кусок сочного мяса к праздничному столу. И вы тоже сегодня угостите себя чем-то вкусненьким!» — советуют в зоопарке.

Сегодня в азиатских странах встречают китайский, или «лунный», Новый год. Ему в 2022-м покровительствует Водяной Тигр. Новый год у китайцев называется ещё праздником Весны. Дата не фиксированная, она каждый год меняется в зависимости от лунных суток. Празднование по традиции длится 16 дней.

Посмотреть, как угощаются амурские тигры Амадей и Виола, можно не только сегодня, но и в каждые выходные. Открытые кормления с креативной подачей «блюд» проходят по субботам и воскресеньям в 13:30.

Виола уже встречалась со снеговиками. Посмотрите, что она сделала с предыдущим.

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Комментарии (2)

f0ntan
И выкладывают видео в буржуйский НиСтаГрамм
260695091
знает кошка, чье мясо съела
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