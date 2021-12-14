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Для тигрицы Виолы в Петербурге слепили снеговика с мясными глазами и пуговицами

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В Ленинградском зоопарке для годовалой полосатой постоялицы Виолы соорудили снеговика, заменив привычные шишки на сочные мясные кусочки. Тигрица отреагировала как истинная хищница: помяла снежного человечка лапами и съела оставленное для нее лакомство.

Как рассказали в пресс-службе зверинца 14 декабря, это не первые снеговики в жизни хвостатой. Раньше их лепили, чтобы ее развлечь, теперь это еще и способ нетривиальной кормежки.

Автор: Ленинградский зоопарк / vk.com

Горожан призывают брать пример с Виолы — радоваться снегу и отличной погоде.

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Комментарии (2)

260695091
так надо было сразу мясные пуговицы приделать, а то только запутали Виолу
265055770
Теперь надо будет смотрителя попробовать помять. Вдруг у него тоже глаза и пуговицы вкусные?
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