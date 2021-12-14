Для тигрицы Виолы в Петербурге слепили снеговика с мясными глазами и пуговицами

В Ленинградском зоопарке для годовалой полосатой постоялицы Виолы соорудили снеговика, заменив привычные шишки на сочные мясные кусочки. Тигрица отреагировала как истинная хищница: помяла снежного человечка лапами и съела оставленное для нее лакомство.

Как рассказали в пресс-службе зверинца 14 декабря, это не первые снеговики в жизни хвостатой. Раньше их лепили, чтобы ее развлечь, теперь это еще и способ нетривиальной кормежки.

