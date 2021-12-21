«Прекрасно отличает сотрудников от журналистов». Зоопарк показывает символ грядущего года

Якутский бык Мааны передаёт свои полномочия молодой кошке, которой так идёт снег. Про символ следующего года Ленинградский зоопарк рассказывает 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, который у многих народов символизирует начало нового года.



«Много внимания от прессы в преддверии Нового года получает наша амурская тигрица Виола. Мало того, что она сравнительно недавно появилась в Ленинградском зоопарке и невероятно хороша собой, так ещё и символ 2022 года — тигр!Наша годовалая хищница очень игрива и активна, прекрасно отличает сотрудников зоопарка от журналистов или посетителей», — отмечают в зоопарке.

