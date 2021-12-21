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«Прекрасно отличает сотрудников от журналистов». Зоопарк показывает символ грядущего года

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Якутский бык Мааны передаёт свои полномочия молодой кошке, которой так идёт снег. Про символ следующего года Ленинградский зоопарк рассказывает 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, который у многих народов символизирует начало нового года.

«Много внимания от прессы в преддверии Нового года получает наша амурская тигрица Виола. Мало того, что она сравнительно недавно появилась в Ленинградском зоопарке и невероятно хороша собой, так ещё и символ 2022 года — тигр!Наша годовалая хищница очень игрива и активна, прекрасно отличает сотрудников зоопарка от журналистов или посетителей», — отмечают в зоопарке.

Фото:
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК / vk.com/spbzoopark
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У Виолы есть любимое развлечение — спрятавшись, подкрасться к людям у вольера, чтобы потом выпрыгнуть и начать играть в догонялки. На фотографии её застали как раз за этим делом.

Фото:
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК / vk.com/spbzoopark

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