В Ленинградском зоопарке великан Мааны провожает уходящий год с яблоками

Якутский бык Мааны в Ленинградском зоопарке завершает свои полномочия как символ года. Об этом 20 декабря сообщили в соцсетях учреждения.



«Наш самец якутской коровы отличается грозной и солидной наружностью, но крайне добродушным нравом. Он любит и узнаёт сотрудников, особенно если те угощают Мааны его самым любимым лакомством — яблоками!» — рассказали в зоопарке.