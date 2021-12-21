В Ленинградском зоопарке великан Мааны провожает уходящий год с яблоками

Якутский бык Мааны в Ленинградском зоопарке завершает свои полномочия как символ года. Об этом 20 декабря сообщили в соцсетях учреждения.
«Наш самец якутской коровы отличается грозной и солидной наружностью, но крайне добродушным нравом. Он любит и узнаёт сотрудников, особенно если те угощают Мааны его самым любимым лакомством — яблоками!» — рассказали в зоопарке.
Морозы быку ни по чем, что он и показывает всем своим видом. Этот вид привычен к температурам до -50 градусов по Цельсию. Даже зимой он часто гуляет по своему открытому уличному вольеру, поедая капусту, морковку, картошку, свеклу, овес и отруби.
«Ешьте полезно и сытно, тогда вы сможете радоваться зимнему снегу прямо как наш любимый великан Мааны!» — подытожили в зоопарке.