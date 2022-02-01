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Пропавшего в Ленобласти лесника ищут почти неделю. Он мог провалиться под лёд

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Лесничий Николай Бобров, которого уже почти неделю ищут в Выборгском районе Ленобласти, мог провалиться под лёд. Об этом сообщает 1 февраля 47news.

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По словам дочери пропавшего Екатерины, поисковики обнаружили следы на реке Вуоксе неподалеку от полыньи. За день до исчезновения Бобров был там на рыбалке с другом.

«Это их место, они туда ездили как на работу, почти каждый день. Один никогда не ходил, всегда хотя бы вдвоем. Нам не говорил, что рыбачить собирается, удочки вроде не брал», — сказала она.

Вскоре к работе на Вуоксе приступят водолазы. Прочесывание леса временно приостановлено.

Ранее сообщалось, что машину лесничего нашли у дома-заимки на берегу Вуоксы на острове Ждановский, который егеря и охотники используют для привалов. В салоне никого не было.

61-летний Николай Бобров утром 26 января уехал из дома в Каменногорске на служебном автомобиле «Нива» и исчез. Знакомые рассказали, что он — ответственный сотрудник и хороший семьянин, который «не мог уехать, не предупредив родных и коллег».

В Красносокольском лесничестве Бобров трудится последние 35 лет. Под его контролем находятся около 26 тысяч гектаров на территории, приграничной с Приозерским районом. Эти места он, по утверждению родственников и знакомых, знает очень хорошо.

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Комментарии (1)

lamer
Течение там, может уже в Суходольское унесло. В 1990 искал в Суходольском утопшего байдарочника, так чуть сам к рыбам не ушел на корм.
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