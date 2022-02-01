Пропавшего в Ленобласти лесника ищут почти неделю. Он мог провалиться под лёд

Лесничий Николай Бобров, которого уже почти неделю ищут в Выборгском районе Ленобласти, мог провалиться под лёд. Об этом сообщает 1 февраля 47news .

По словам дочери пропавшего Екатерины, поисковики обнаружили следы на реке Вуоксе неподалеку от полыньи. За день до исчезновения Бобров был там на рыбалке с другом.



«Это их место, они туда ездили как на работу, почти каждый день. Один никогда не ходил, всегда хотя бы вдвоем. Нам не говорил, что рыбачить собирается, удочки вроде не брал», — сказала она.

