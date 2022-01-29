«Человек опытный, просто так не мог пропасть». Под Петербургом четвертые сутки ищут лесничего с 40-летним стажем

Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» 29 января, тремя днями ранее участковый лесничий Николай Бобров в 7:30 утра уехал из дома в Каменногорске на служебном автомобиле «Нива».

Четвертый день идут поиски пропавшего лесничего в Выборгском районе Ленинградской области. Мужчина уехал на служебной машине и исчез.

На связь мужчина перестал выходить примерно в десять утра этого же дня. Знакомые Боброва рассказали 47news , что у него есть фиксированный график патрулирования, но в тот день он не должен был выходить на маршрут.

«Без предупреждения он никаких действий по работе не совершает. Его стаж 43 года и 7 месяцев. Человек опытный, давно в лесном хозяйстве, просто так не мог пропасть», — отметил собеседник издания.



В Красносокольском лесничестве Бобров трудится последние 35 лет. Под его контролем находится около 26 тысяч гектаров на территории, приграничной с Приозерским районом. Эти места он, по утверждению родственников и знакомых, знает очень хорошо.



«Всё говорит о том, что произошло нечто серьёзное. Николай Васильевич — ответственный сотрудник и хороший семьянин, не мог уехать, не предупредив родных и коллег. За него переживают сослуживцы, его возвращения очень ждут жена и дочь», — добавили в «ЛизаАлерт».

