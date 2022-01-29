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Машину пропавшего под Петербургом лесничего нашли

В Ленобласти нашли машину пропавшего в Выборгском районе лесничего Николая Боброва. Как стало известно «Фонтанке» 29 января, служебная «Нива» стояла в лесу около охотничьего домика.

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По данным 47news, внедорожник был припаркован у дома-заимки на берегу реки Вуоксы на острове Ждановский, который егеря и охотники используют для привалов. В салоне никого не было.

Рядом заметили следы обуви, но они растворились в лесу из-за снегопадов. Поиски Боброва продолжаются уже четвертый день, в них участвуют спасатели и волонтеры.

61-летний мужчина утром 26 января уехал из дома в Каменногорске на служебном автомобиле «Нива» и исчез. Знакомые рассказали, что Бобров — ответственный сотрудник и хороший семьянин, который «не мог уехать, не предупредив родных и коллег».

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В Красносокольском лесничестве Бобров трудится последние 35 лет. Под его контролем находятся около 26 тысяч гектаров на территории, приграничной с Приозерским районом. Эти места он, по утверждению родственников и знакомых, знает очень хорошо.

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Комментарии (4)

LGlo
Странно, что машину у заимки только на 4-й день нашли. Такие места же в первую очередь проверять надо было.
АдМиРал
61 год - возраст сердечно-сосудистых... Эх, наверное хороший человек был - плохой лесник с лесом не уживётся... Земля пухом, снег покрывалом :((((
265101847
В Ленобласти сейчас леса вырубают, наплевав на все законы. Вероятно, неравнодушный человек дорогу перешёл кому не надо.
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