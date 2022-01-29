Машину пропавшего под Петербургом лесничего нашли

По данным 47news, внедорожник был припаркован у дома-заимки на берегу реки Вуоксы на острове Ждановский, который егеря и охотники используют для привалов. В салоне никого не было.

Рядом заметили следы обуви, но они растворились в лесу из-за снегопадов. Поиски Боброва продолжаются уже четвертый день, в них участвуют спасатели и волонтеры.



61-летний мужчина утром 26 января уехал из дома в Каменногорске на служебном автомобиле «Нива» и исчез. Знакомые рассказали, что Бобров — ответственный сотрудник и хороший семьянин, который «не мог уехать, не предупредив родных и коллег».

